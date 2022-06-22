淡水29歲炫富女林筱路無照酒駕撞死工人，引發軒然大波，林女黑歷史遭起底，發現從未持有駕照，過往也兩度酒駕，還有詐欺前科。林女入住看守所時，第一件事就是先問「有沒有吃的」，吃飽喝足後一覺到天明，讓所方也搖頭。

根據《聯合新聞網》報導，酒駕害命女林筱路被押至土城女子看守所，編號66號，林女一進牢房後，第一件事就是開口問管理員「有沒有吃的，我很餓」，接著便說自己太累，倒頭呼呼大睡，一覺到天明，隔天也都吃好吃滿，精神狀況非常不錯，彷彿酒駕害命一事完全不存在。

林筱路20日晚間與朋友聚餐，不顧自己飲酒，開著敞篷車回家，路上撞死交管的方姓工人，事後還一度想逃逸，且遭逮後態度不佳，毫無悔意。事發後遭網友肉搜，發現林女平日為人高調，時常在臉書、IG炫富，過往也曾兩度酒駕，且從來沒有持有過汽車駕照，自始都是無照酒駕。

鄰居也爆料，林筱路平常開銷大，金錢來源都是從事特種行業，為了整形還砸下百萬，之後便時常穿著清涼辣照，與男友在臉書放閃。

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