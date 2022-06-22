大S（徐熙媛）閃婚20年舊愛「酷龍」成員具俊曄，童話般的愛情成為台韓兩地網友的關注焦點，不過兩人都沒對外公開細節，直到近日具俊曄登上節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，才首度曝光這段戀愛史，今(22日)完整內容播出也公開多張兩人的甜蜜合照。

具俊曄透露當年對大S一見鐘情，「她真的很不錯」，但因為情況不允許，周圍的人也都要他不要再繼續，兩人交往1年左右就分手，而分手的那天，他們還抱著彼此，哭了一整晚，因為價值觀和文化等現實狀況，加上酷龍又是紅遍全亞洲的團體，他只能分手，卻也在他心裡種下遺憾。

具俊曄公開和大S閃照。(圖／取自韓網)

具俊曄和大S甜蜜親吻。(圖／取自韓網)

而分手後看到大S成了全民花癡，還在節目上委屈落淚，讓人在韓國的具俊曄相當難過，不捨她一直保護他，一個人承受所有指責。而他也澄清外界報導具媽難搞，並表示自己的母親20年前就見過大S，知道兩人重逢也非常開心。

至於傳出大S先斬後奏惹怒徐媽，具俊曄也解釋丈母娘非常疼他，「稱我為兒子」，破除不合謠言，節目也公開多張兩人合照，還有親吻的甜密照，他也透過鏡頭，跨海傳情給大S，感謝她20年後還是接受他，往後的人生和他一起健康地走下去，他會好好保護、珍惜、愛著她。