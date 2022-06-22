疫情讓醫療人員工作負擔加劇，1名醫院主管稱1名護理師因疫情許久未好好休假，也不敢回家接觸親人，好不容易排了3天假想回家休息，該護理師的婆婆、小姑、丈夫竟要求她回老家照顧中風公公，她最後索性放棄休假，卻又擔心婆家怪罪，該名主管最後跳出來說「家人如果問誰不准假的，就說我！」

該名主管在臉書「爆怨公社」發文表示，他的1名下屬護理師因為疫情已經很久沒有休假，即便有放假也都待在宿舍裡，不敢回家接觸親人，日前決定好好放3天假，回板橋家中好好休息，沒想到婆婆與小姑知道她要放假3天，竟要求她回苗栗老家照顧中風的公公，連她的丈夫也同意。

護理師排3天假想回家休息，婆家竟要求她回老家照顧中風公公，她最後放棄休假，又擔心婆家怪罪，主管則說「家人如果問誰不准假的，就說我！」（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該名護理師的婆婆、小姑都說「終於有人可以替手，可以好好休息一下」，最後她決定放棄休假，還是回到醫院上班，她還擔心婆家的人怪罪，原PO見下屬如此為難且難過，因此交代對方「家人如果問誰不准假的，就說我！」

其他網友紛紛留言痛罵護理師的婆家「乾！真的太扯了，辛苦了，上班這麼緊繃，家裡還有豬隊友」、「真過分的夫家 到底公公是誰的 是誰更應該要顧的」、「以後休假千萬不要說」、「休假不要告訴別人，這三天去想去的地方 好好放鬆一下」、「好自私的家人，好自私的老公，完全沒有替老婆著想」、「怎麼有這麼不要臉的婆家跟老公」、「可以分了，這種老公不要也罷」。