《間諜家家酒》（SPY×FAMILY）動畫播出後紅遍全球，故事中女兒角色「安妮亞」的迷因梗圖更是瘋傳全網。近日推特上出現一組Cosplay美照，一位櫻花妹神還原《間諜家家酒》中的媽媽「約兒」，彷彿從漫畫走出來般，令網友們驚豔大喊：「別當偽裝夫婦了，我們直接結婚吧」。

隨著《間諜家家酒》全球爆紅，近日一組漫畫角色Cosplay照片也在推特上引起轟動，從畫面中可見，一位日本妹Coser打扮成劇中身兼殺手及媽媽身分的「約兒·佛傑」；只見她身著一襲黑色緊身洋裝，手持針狀獨門武器，透出柔美中不失堅定眼神的表情，彷彿真人版約兒走出漫畫般。

Akase Akari身著黑色緊身洋裝，手持針狀獨門武器，彷彿真人版約兒走出漫畫。（圖／取自Akase Akari推特）

這組美照立刻掀起熱議，網友暴動留言讚嘆：「超漂亮的，簡直就是真人了」、「超像約兒本人的」、「這是神嗎？也太棒了吧」、「還原的很成功耶，衣服設計也很漂亮」，也有粉絲眼冒愛心直球告白：「媽媽！太帥氣了！」、「簡直超乎想像，別當偽裝夫婦了，我們直接結婚吧」。

Akase Akari的約兒扮相讓粉絲告白喊：「別當偽裝夫婦了，我們直接結婚吧」。（圖／取自Akase Akari推特）

眼尖的網友則早已發現，Cos美照中的「約兒」正是日本知名Coser「Akase Akari」（あかせ あかり），她在推特擁有25萬名粉絲，抖音追蹤人數更高達130萬人。Akase Akari出生於2001年，高中畢業後就開始玩Cosplay，因角色扮演還原度極高，讓她有了「2.2次元Cosplayer」的封號，在網路上人氣相當高。2020年她開始從事寫真偶像的工作，2022年更發行第一張個人單曲《戀情的去向》（恋ノ行方），正式以歌手身分出道。