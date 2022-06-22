香港故宮將於7月2日對外開放，其中部分展品從未於北京故宮曝光過，例如明黃色紋雲龍紋男單朝袍、孝欽顯皇后朝服像畫稿。館方表示，書畫類作品因保存條件只可展出3個月，而部分更只可展出1個月。

港媒東網報導，香港故宮向北京故宮借來914件珍品，是北京故宮自1925年成立以來，最大規模的一次出境外借，其中有18％為國寶級別的一級文物。

其中，從未於北京故宮曝光的明黃色紋雲龍紋男單朝袍，為清代康熙皇帝的朝服，且是只會在重大典禮中穿著的禮制服裝。另一件未曾於北京故宮展出過的展品，則是孝欽顯皇后朝服像畫稿，由於在2017至2018年間才在圖書館發現，一直未來得及展出。畫稿可見宮廷畫師的創作過程，更有標上不同用色的標示，而畫稿的正圖亦會同場展出。

除清代文物外，唐宋元書畫也是重要看點。其中有一展廳匯聚30件國寶級名作，包括珍貴的宋臨摹本王羲之《行書雨後帖》，還有展出一次便需休展3年的《行書研山銘卷》。另一展廳更有13件來自法國羅浮宮的展品，例如伊朗東南部克爾曼出土的馬首。