A-Lin將在7月16、17日於台北小巨蛋舉辦「A-LINK with PASSENGERS」巡迴演唱會，她同時即將發行出道以來首張卡帶版實體專輯，邀請歌迷們和她一起體會過往聽音樂的感動。

從小就愛音樂的A-Lin，對於自己音樂作品能以卡帶形式呈現，她非常開心，因為她就是邊聽卡帶邊練歌長大的，她說：「很興奮可以用卡帶重回到我的小時候，跟以前的我產生很大的LINK，小時候的我就是聽著卡帶來練歌，去聽、去快轉、去倒轉，彷彿回到以前那種熱血、興奮、期待的時候，很開心自己有一個卡帶的作品。」

不過她也透露，以往在卡帶中，唱片公司往往會附上回函卡，或加入一些小驚喜，當時還未出道的A-Lin看到CoCo李玟的專輯回函寫著「希不希望成為李玟的師弟妹？」直呼：「我當然想成為她的師妹。」

她當下立刻填寫回函寄回索尼音樂，結果石沉大海，沒有得到回應，因此沒有成為CoCo李玟的師妹。時隔多年，她現在想起這段童年趣事，笑說：「沒關係，我現在就在索尼音樂，索尼還幫我出卡帶，這些往事就讓它一筆勾銷吧。」