上半季排名前2的球隊22日正面對決，樂天桃猿靠著黃子鵬7局失1分好投，加上打線共敲出19支安打，以11比1擊敗統一獅，也將領先勝差再拉開至3.5場，持續坐穩龍頭寶座。

賽前兩軍僅有2.5場勝差，面對獅隊先發投手胡智為，桃猿在2局下就靠著失誤、安打一口氣攻下3分，有了分數支援後，先發投手黃子鵬也越投越穩，最終繳出7局用97球，投出5次三振、2保送，被敲6支安打、失1分，拿下本季第5勝。

總教練曾豪駒認為，由於這場比賽十分關鍵，一開始黃子鵬投起球來也較為慎重，節奏放比較慢，許多球控在邊邊角角，也比較無法吸引打者積極出棒，「好在後來（張）閔勛發現，提醒後在第5局才真正找回節奏。」

黃子鵬則表示，自己開局況狀多，比賽節奏沒掌握好，「謝謝閔勛跟場上野手，像是胖哥（林泓育）一直提醒我，也讓我一局一局越投越順。

繳出本季第8場優質先發，黃子鵬說：「野手一直拚命要攻下分數，所以我每一場比賽也是要努力守住！」以往教練不敢讓他投超過5局，現在卻幾乎都有7局左右的投球局數，黃子鵬則笑說是教練團「心臟強」，讓他盡力投，「他們心臟應該有變大顆。」

今天雖然是周三，但桃園球場仍吸引8429名觀眾進場，是本季平日最多人，不過黃子鵬卻有些不好意思的說：「這場比賽一直感覺到對方想要突破我，感受到較勁的感覺，所以沒有注意到有這麼多球迷進場。」

這場比賽結束後，桃猿又將勝場拉開，但曾總仍提醒球員明天新的賽事很快就要到來，「我都跟選手說，明天賽事就要來了，今天不管輸贏明天還是要比賽，如何把好的狀態維持下去才是重要的，很高興他們今天做到了。」