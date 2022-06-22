俄烏戰爭打了快4個月，俄羅斯總統普丁上周表示，達成目標前，絕對不會撤軍。近日有一份歐洲10個國家的民調顯示，現在歐洲民心出現分歧，希望戰爭快點結束，這意味著比起俄烏戰爭初期，如今希望停戰的民眾，比要懲罰俄國的民眾還多。有台灣網友看完後直言，「如果烏克蘭被成功佔領，台灣的未來也就那樣了」。

根據智庫歐洲外交關係協會（ECFR）上周發表來自10個歐洲國家、超過8000位受訪者的民調，目前要烏克蘭對俄國占領土地讓步也沒關係的「和平派」（Peace camp）占35%，認為這場戰爭最迫切目標是懲罰俄國侵略行為的「正義派」（Justice camp）則占25%，這也代表歐洲人民的心態開始逐漸轉變，希望戰爭可以快點結束。

英國首相強森（Boris Johnson）也針對這份民調表示了自己的想法，他認為「烏克蘭疲勞」（Ukraine fatigue）正在全球出現，因此當俄軍正在侵略烏克蘭國土時，「我們必須展現烏克蘭能贏且終將會贏」。這消息一發出，也立刻讓PTT網友炸鍋，紛紛留言

網友指出，「等他們自己被打就不會疲勞了」、「現在要停戰很困難，普丁開的條件一定很硬」、「可憐的是烏克蘭人，自己要演兩個月的戰爭受害者給大家看」。

甚至有人說「如果烏克蘭被成功佔領，台灣的未來也就那樣了」、「可悲歐洲人只會趕快投降，我要便宜食物」、「下一站波蘭，當然要挺到底」、「上一個是香港被和平獻祭，這次是烏克蘭被打爆，下一個有可能是台灣嗎？」、「今日烏克蘭，明日就換台灣被拋棄」、「中國大陸打台灣怎辦，今日我們都是烏克蘭人」。