「情歌女王」坣娜（Nana）2017年與身家逾280億元台幣「四星國際」董座薛智偉結婚，婚後淡出演藝圈，專心當個瑜伽老師，不忘更新社群平台，最近她PO生活照與大家分享，無論臉蛋或身材，以56歲的年紀來說，都算是相當凍齡。

坣娜時常在臉書粉專「Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽」與粉絲互動，她今年5月初曾有感而發地說：「生孩子不易，當一位好母親更不易，祝福所有照顧好孩子的母親們，母親節快樂！」當時上傳一張自己的近照，可以看到她位於光線明亮的室內，留著黑色及耳短髮，配戴存在感很強的耳環和項鍊，臉上化著很輕薄的彩妝，淡到能看出顴骨上的小雀斑，不過瑕不掩瑜，對著鏡頭淺笑的坣娜，幾乎沒有什麼動態紋，整體來說膚況很不錯，且渾身散發優雅、高貴的氣質。

身為瑜伽老師的坣娜，也會在該臉書粉專分享練習瑜伽的心得，她透露每次做瑜伽時都會心懷感謝，因為體會到「有意識的呼吸，是人活著時的美好禮物」，附上的照片則是坣娜做瑜伽的模樣，可以看到她的身形曲線纖細、窈窕，且根據姿勢來判斷，核心肌群的力量頗佳，絲毫看不出實際年齡。

除了授課瑜伽，坣娜和老公薛智偉去年共同創立台灣的猶太社區中心（JCC），致力促進台、猶太人的交流，更希望能將此理念延伸到全球，她直言：「不要求每個人都認同與喜愛、但對JCC 內推廣的每一處，有以惡言毀之的人，我不與妳你計較、但不代表我接受你們的行為，還是以創始的初心，以（愛與祝福）給每一個人。」