巨星周星馳（星爺）22日過60歲生日，而他從演員轉型成導演後，手下培養出許多「星女郎」，近年最受寵的林允和電影《長江一號》中飾演女老師的張雨綺，每每星爺生日都會主動送祝福，不忘當年提攜之情；以《功夫》走紅的黃聖依和星爺鬧合約糾紛後，雙方不再有交集，嫁豪門的她在星爺生日沒送祝福，只是PO出多張戶外美照，過著少奶奶愜意生活。

一代喜劇天王周星馳在22日生日後邁入60歲，在他從影幾十年來有許多「星女郎」，其中新生代女星林允因為被欽點演出《美人魚》女主角爆紅，在接下來幾年只要星爺生日，都準時在微博發文祝賀，懂得感恩不忘本的舉動也被外界讚，難怪是「最受寵星女郎」；今年林允一樣在微博曬出和星爺合照，乖巧地說，「老闆生日快樂」。

林允和張雨綺在周星馳60歲生日當天先後在微博發文祝賀。(圖/ 摘自張雨綺微博、林允微博)

女星張雨綺在周星馳的電影《長江七號》裡飾演一名戲份不多的老師，但也讓她開始受矚目，儘管她和星爺一度有合約問題鬧上法庭，事過境遷後，據悉她特地零片酬客串電影《美人魚》，報答星爺提攜，才讓兩人關係恢復；在今日張雨綺貼出和星爺合照，以及他過去作品劇照，尊敬地祝賀，「星爺，生日快樂」。

今年星爺生日，黃聖依也只是在社群曬出自己美照，讓人看到嫁進豪門後少奶奶愜意的模樣。(圖/ 摘自黃聖依微博、電影《功夫》劇照)

不過，有網友注意到當年因《功夫》走紅的女星黃聖依，和星爺因為合約鬧上法庭，後來她曾道歉求和，但得到2字「沒空」回絕；今年星爺生日，黃聖依也只是在社群曬出自己美照，讓人看到嫁進豪門後少奶奶愜意的模樣，不少星爺影迷感嘆，「不意外，有老公罩」、「替星爺感到不值啊」。