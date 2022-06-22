德國百年電業集團－萊茵能源（RWE）旗下萊茵再生能源，進軍台灣4年，目前已規劃有6個離岸風場位置，爭取8月政府第三階段離岸風電區塊開發名額。萊茵今天更宣布，年底前在台舉辦「浮動式風電論壇」，對政府即將公告浮動式示範風場計畫，表態有意願爭取。至於下階段新星「氫能」，在台灣2050淨零排放政策明確下，也會朝綠氫發展來參與。

萊茵能源已有120餘年歷史，離岸風場經驗也有超過20年以上，子公司萊茵再生能源2018年就在台灣設立辦公室，目前從新竹到彰化外海，備有竹風、海安、萊風、萊中、新風和彰風等6個離岸風場，除竹風448MW容量外，都在環評階段。

萊茵總計要於2030年前投入1.6 兆新台幣，發展全球綠能產品組合，包含離岸風電、陸域風電、太陽能與儲能和氫能等。目前全球有超過 30 個以上氫能計畫，希望參與對台灣 2050 年淨零排放計畫。

離岸風電下個階段，會從水深較淺的固定式風機往水深200公尺的浮動式發展，經濟部也預計年底前推出「浮動式離岸風機示範獎勵辦法」，啟動示範風場，為下階段綠能打造新的發展。

萊茵預計 2030年前要在全球擁有1 GW營運或興建中的浮動式風場，並已於挪威、美國、西班牙三國風場，打造三種不同技術的浮動式風機。

對於台灣示範風場，萊茵再生能源董事長鍾弘錦表態，有興趣爭取，但是對於政府可能設下一定比例的國產化緊箍咒，他則喊話不必設限，政府也不必幫忙找地點，讓開發商自己找風場，找本土合作廠商，只要有誘因，自然就能形成合作關係。

他認為台灣的浮動式發展潛力很大，估計從新竹一路到嘉義的外海，整個西海岸都是可發展地區。「地點不是問題，誰擁有技術比較重要(可勝出)。」

至於氫能發展，鍾錦弘直言現在還太早，之所以還不能大量推廣的致命傷，就是「安全性」問題。未來將致力克服氫氣缺點，例如比照瓦斯可添加氣味東西，然後朝再生能源電解水製造的「綠氫」發展。