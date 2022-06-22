服完10場球監，富邦悍將洋投威迪茲22日重回一軍賽場，最終僅投5局用97球，被敲8支安打，投出3次三振、1次四壞球保送、1次觸身球，另有4次暴投，失掉5分中有3分責失，最終富邦以3比6不敵味全龍，威迪茲也吞下本季第6敗。

威迪茲在2日先發對戰龍隊時，龍隊在攻擊時有一顆界外球打到牛棚區，被蔣少宏撿到發現球上有黑黑的，向總教練葉君璋反應後，主審在7局上檢查出威迪茲手套中有「外部物質」，當下立刻被驅逐出場。隔天聯盟罰則出爐，威迪茲遭禁賽10場、罰款1萬元。

今天威迪茲解禁歸隊首戰又碰上龍隊，前3局他僅被敲出2支零星安打、無失分，但第4局卻碰上亂流，控球出現狀況，加上隊友守備也發生失誤，單局丟掉3分也花光領先優勢，5局下2出局後，李凱威安打、拿莫伊漾觸身球，代打的吉力吉撈・鞏冠打回超前分，龍隊單局攻下2分。

龍隊先發投手布里悍雖在首局就挨范國宸陽春炮，但後來僅在3局因隊友失誤再丟2分非責失，用106球主投7局，投出4次三振、3保送，被敲6支安打失3分（1責失），拿下本季第4勝，也獲選單場MVP。