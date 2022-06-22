Gogoro電池能另外充電？有男子在路旁拍下1輛Gogoro電動機車，該電動機車上竟擺放著一大片太陽能充電板，把整輛Gogoro坐椅都蓋住了，並有1條線拉進機車置物艙內，讓他驚訝發文「狗狗肉可以用太陽能充電？」；網友一見也笑虧「充1小時，騎1分鐘？」，不過有網友跳出來解答，車主是在幫「行動電源」充電，並非Gogoro電池。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張照片，照片中是1輛Gogoro電動車，停在機車停車格內，但該電動車椅墊上卻放著1大片疑似太陽能充電板，且有1條紅線拉進置物艙內，原PO一看到嚇呆在臉書貼文寫下「狗狗肉還可以用太陽能如此充電？」、「能請專業的來協助解惑嗎？」。

男子在路邊看到1輛Gogoro椅墊上擺一片太陽能充電板，懷疑是否可以這樣充電。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「可以嗎？」、「充1小時行駛100公尺？」、「這需要充幾天幾夜？」、「反正也不知道電有沒有充進去」、「這能嗎？」、「哈哈哈，這樣充電是在搞笑」、「可能只是要蓋坐墊而已」、「充1小時，騎1分鐘是嗎？」、「我看到一定幫他折起來」。

另外還有網友認為若可以這樣幫Gogoro電池充電，可以節省月租費「如果可以這樣充那應該免月租費吧？」、「至少整個夏天到秋天都可以省，台灣冬天太陽比較少」，不過也有網友表示「Gogoro都是算里程數計費的他這樣沒有比較省」。

最後有位網友留言表示「車主我朋友，他在充車上的另1顆大電池（行動電源），不是充Gogoro電池啦」。