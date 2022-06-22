台灣超商密度高、提供用品多樣，常常吸引不少民眾前往購物，店員因此會接待各式各樣的顧客。近日就有店員進行統計，表示在店員眼中其實有10個行為會被認為是奧客，引發不少服務業網友的共鳴，遇到客人在櫃檯丟錢、丟東西最不能接受。

原PO在Dcard發文說明，第一種奧客看到包裝標價和實際金額不同，雖然他馬上詢問是否要退貨、退錢，對方表面上說不用，回家後卻進行客訴；第二種，兌換咖啡時不事先表示自身要求，等店員做完冰的才說自己要熱的；第三種，熱狗機和關東煮等自助機器看店家是否擺放，有次客人想買店內沒有的熱狗，他照流程推薦可以改買要微波的熱狗，卻被嫌棄「怎麼什麼都沒有」。

原PO繼續分享第四種奧客，明明廁所門上就寫著「洗手間均定時消毒⋯」，卻有很多人會看著廁所門後再詢問「廁所在哪裡？」；第五種奧客吃完、喝完直接把垃圾丟桌上，硬要留給店員整理；第六種奧客則是會拿沒優惠的產品質問店員為什麼沒打折，就算店員詳細說明，對方還是堅持不死心。

第七種奧客選購咖啡時會要求細節客製化，要求店員只加3顆冰塊或是「少少冰」，就算原PO回應只能選擇「加、不加、少冰」三種，奧客還是堅持己見，甚至反問「為什麼你們這裡不行，其他地方都可以？」；第八種奧客付錢用丟的；第九種是商品用丟的；第十種奧客是把錢放桌上，無視店員伸出來的手，找錢才會把手伸出來，「奇怪了，你都不尊重別人，別人憑什麼尊重你？你也知道錢應該放手上，所以自己伸手出來，那你給錢的時候怎麼就不放店員手上？」

對此，許多網友紛紛回應「倒數兩個有夠有同感，伸手跟他收錢丟桌上，那你怎麼覺得你伸手要拿找零的時候我會放你手上」、「同在超商工作！我真的真的最不喜歡愛裝懂的客人～」、「我還遇過客人給我錢丟地上的，叫我撿我直接不撿，問他是不是來找碴，然後他就說是不是想打架」、「丟錢這件事，說實話我也是不太能理解」，但也有人持不同意見「我是彩券行店員，關於錢放桌上這件事情，一開始我也是直接給客人，結果很多阿伯都趁機偷摸幾下手，從此我錢都放桌上」。