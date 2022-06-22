女星梁佑南（原藝名：梁又南）過去曾當選佳樂小姐第6名，前幾年她戲劇作品不少，演出過《大時代》、《生死接線員》、《風水世家》，所生的漂亮女兒方琦也在當演員。近日正演出八點檔《黃金歲月》的梁佑南，今(22日)曬出導演犒賞劇組的秘密武器，只見人人嗑起又香又麻的「生殖器」美食，熬夜拍戲的疲勞瞬間滿血復活，吃下這款養顏聖品的她也被大讚「難怪那麼漂亮」。

梁佑南今(22日)曬出美食與美顏日常，寫道：「幸福的滋味！黃金歲月真的是個超幸福的劇組，導演晚上9:00給我們美麗的秘密武器！【麻油雞腩佛】。老薑被黑麻油爆香後 我不爭氣的口水就快流出來了，雞腩佛一下鍋，加上58度的高梁酒，超級無敵好吃」，畫面中正是一鍋滿滿的國民美食「雞睪丸」，俗稱「雞腰子」。

雞子，俗稱雞腰子、雞腩胇、雞核（閩南語白字俗寫雞佛），大小如板栗，色澤微紅稍黃；在台灣，麻油炒雞南佛為產婦月子餐的常見催乳料理。據說網美雞排妹就曾表示，自己國中時天天吃雞腩佛當早餐，皮膚才能如此白泡泡幼咪咪。不過據悉吃雞佛進補沒有明確根據，內含的高膽固醇吃多恐致慢性病。

梁佑南看不出已是美魔女的52歲之齡，美照總被粉絲看了大讚漂亮。（圖／取自梁佑南IG）

梁佑南雖然女兒都已成年出道，但本身顏值仍保養得宜，只見她將一碗雞腩佛往臉旁一湊，俐落髮型搭配精緻五官明眸皓齒，令人不敢相信她已是美魔女的52歲之齡；粉絲看了美照大讚：「確實養顏美容，難怪妳那麼漂亮」、「很補喔」。且不論麻油雞腩佛養身滋補效果如何，光是導演一番用心犒賞美食，已足以讓劇組演員們熬夜拍戲的疲勞一掃而空，瞬間滿血復活繼續奮鬥。