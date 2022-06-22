全台百貨密度最高的信義區，儘管疫情衝擊人流大減，已傳出部分商場恐撤出訊息，擁有百貨群最多的新光三越信義新天地，在隨著疫情降溫下，斥資上億改裝信義店王A8地下美食街則應聲登場，匯聚65個品牌櫃位外，更新增超市「美麗市場」，以滿足信義區單日人流10萬人次生活與工作需求，預估每年來客數可望超越以往600萬人次，較疫情前增長一成。

新光三越指出，A8館為信義新天地四館中最大館，屬於全客層館，地下美食街十年大改裝是開始，緊接著全館將陸續做規劃，其中美食街除了天、地壁換新門面，最重要是後置廚房重改裝耗費最多時間與經費，在疫情最嚴重時期，以45天封館改裝，雖然衝擊到入館人流至少3成，但相對也做好下半年衝刺成長準備，估計全年單館營收仍有望持平。

而值得一提的是此次改裝新增美麗市場超市，成為信義新天地第三個超市，全台第13家超市，有別於A4、A11館超市，不僅規模最大、因應全客層需求更新增兒童食品專區，總計超過6,500項商品，以全方位美食需求做規劃；新光三越認為，改裝主要是呼應消費型態不停改變，品牌也要求新求變，期A8的業績更上一層樓，超越過往年營業額80億元。