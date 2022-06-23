總統蔡英文21日約見立委黃秀芳，黃秀芳證實有談到彰化縣長徵召議題，並表達許多問題需要克服。民進黨中央選對會22日約見前彰化市長邱建富，邱建富表示，並沒有直接與蔡英文見到面，選對會成員高志鵬與他談及彰化縣長選舉狀況，勸他不要參選縣長，邱建富表示，已經禮讓黃秀芳選立委，無法接受老是要他讓，持續爭取提名。

蔡英文屬意黃秀芳披戰袍，坊間傳了許久，但黃秀芳一直低調，表示支持邱建富出馬，距離九合一選舉只剩5個月，民進黨選出最後人選已經到最後關頭，黃秀芳21日面見蔡英文後，只證實有提到徵召，但她個人表示許多問題都需要克服。

民進黨中央選對會22日約見已經卸下民進黨彰化縣黨部職務的邱建富，談及徵召人選問題，邱建富表示，內容無法轉述，但是高志鵬希望他退選，理由只是蔡總統另有人選。

邱建富表示，他是最早表態要參選彰化縣長，也準備很久了，並且爭取縣長提名，已經退讓過兩屆，這屆也退讓參選立委，全力支持黃秀芳，他準備參選，黃秀芳、立委陳秀寶也都表態支持，前縣長翁金珠也支持他，他會持續爭取提名。