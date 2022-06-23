Opensignal網站公布台灣5G網速最新評比結果，中華電信5G下載高達383.3Mbps，全台唯一下載網速超越300Mbps。

5G網速上傳/下載體驗、整體下載體驗和影音體驗等四項指標奪冠。 擁有383.3Mbps的中華用戶擁有最快的平均5G下載速度FarEasTone位居第二，我們的用戶體驗到296.7Mbps的平均5G下載速度。甚至排名第三的台灣移動用戶的速度也超過了200Mbps，得分為246.7Mbps。除了贏得5G下載速度獎外，中華還憑藉我們所有用戶的整體速度贏得了下載速度體驗獎。

FarEasTone以38.7％和5G Reach贏得5G可用性獎我們的FarEasTone用戶看到活躍5G連接的時間比例最大。其他三個競爭運營商—中華、台灣移動和天星的得分在統計上並列，從21.8％到23.3％不等。FarEasTone 還贏得了5G Reach獎，該獎項反映了用戶看到5G信號的位置的比例，在10分制上得分為6.9。

兩個遊戲體驗獎由遠傳電信和台灣移動共同獲得兩家運營商在5G遊戲體驗和整體遊戲體驗獎方面的得分在統計上並列。他們的5G遊戲體驗得分分別為83.6和84.4（滿分100分）屬於良好類別（75-85），差一點錯過了獲得優秀所需的85分。第三名中華的5G遊戲體驗得分81.4也被評為好。

中華贏得視頻體驗，但與台灣移動共享5G視頻體驗獎在100分制中，我們的中華用戶獲得了64.5分，在台灣移動（62.6）和遠傳電信（61.6）之前獲得了最佳的移動視頻流媒體體驗。這三個是唯一被歸入良好類別的運營商（55-65）。然而，在看5G視頻體驗時，中華和台灣移動在統計上得分並列，因此共同贏得了5G視頻體驗。

台灣移動贏得卓越一致品質當我們檢查通過要求苛刻的移動應用程序最低門檻的測試比例時，台灣移動的最高得分為86％，僅次於中華（85.7％）和遠傳電信（83.8％）。然而，核心一致質量獎由中華和台灣移動共享。