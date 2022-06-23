中國大陸日前以藥物殘留為由，公告全面暫停台灣石斑魚輸入，全聯福利中心董事長林敏雄22日承諾，將認購500公噸石斑魚，對此，前民進黨立委郭正亮質疑：「所以全聯是額外再增購500噸嗎？」更直言「把話講清楚嘛，不要作秀」，引發討論。

郭正亮22日在中天新聞《大新聞大爆卦》節目中表示，全聯買500噸石斑，是要去問「本來有沒有買」，石斑魚一年的產量只有36％出口，其他64％都在國內消費，「所以全聯是額外再增購500噸嗎？」他也呼籲「把話講清楚嘛，不要作秀」，說不定全聯本來就要買500噸，只是把原先的額度拿出來做宣傳。

郭正亮也坦言，國內商家如果現在這個時候跳出來宣傳「我要買」，那必須告訴大家「你去年買多少噸」，這樣大家才知道是不是多買，因為如果石斑魚有36％是出口，其中91％是到中國大陸，原本有64％在國內銷售，「這不就表示我們能賣的量就是這樣嗎？」