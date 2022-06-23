每份物資包裏有米、麵、罐頭、零食等，內容豐富。（新北市社會局提供）

財團法人新北市周可安大宗祠以宏揚祖德、興辦社會公益為宗旨，12年來持續響應新北市實物銀行和好日子愛心大平台，累計捐贈270萬元的民生物資。

周可安大宗祠董事長周吉雄今再度帶領理監事到市府捐贈3000份物資包，市值約153萬元，新北市副市長劉和然代表侯友宜市長感謝周可安大宗祠的愛心，在疫情下適時挹注弱勢家庭的民生必需。

社會局長張錦麗表示，周可安大宗祠從2011年開始每年固定捐款10至20萬元給實物銀行，以購買各項民生物資贊助弱勢家庭。2020年6月三級警戒期間，更加碼採買泡麵及罐頭物資捐贈。

今年5月間，疫情嚴峻，響應侯友宜市長的號召，再度捐贈40萬元給防疫基金，以購買居家照護關懷箱，分送給居家隔離和照護的家庭，並同步捐20萬元給實物銀行，這次再捐贈3000份民生物資包。

周吉雄董事長表示，這波疫情，新北市確診人數全台最多，受創最嚴重，考量弱勢家庭生活會受到更大衝擊，因此緊急召開董監事討論，嚴選各項物資品項，包含壽司米、麵條、麥片、罐頭、餅乾、洗衣粉、牙膏、牙刷等，都是家庭必需品，希望透過社會局和新店、樹林、鶯歌等公所及民間協會等轉贈給弱勢家庭。

鶯歌區長施明慧、樹林區長王坤南、新店區長朱思戎和板橋區鶴齡服務協會理事長林再錦、新北市身心障礙者技藝發展協會理事長鄭秀英、林口區身障協會理事長吳燕玉、新北市殘障福利協會樹林分會長鄭玉隆等均與會代表受贈。

劉和然表示，非常感謝周可安大宗祠長年支持新北市福利政策，尤其在疫情下加碼捐贈紓困，3000份物資將透過3區公所和14個社福中心及公益社團發送，讓弱勢家戶在疫情下仍可以感受社會的溫暖。