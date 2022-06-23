美國聯準會（Fed）為擊退通膨巨獸猛升息，引發經濟恐步入衰退的疑慮，但美國財長葉倫（Janet Yellen）看好Fed政策，能抗通膨及完全就業兼得，有效打擊通膨的同時，失業率不至於大幅回升。

葉倫21日在參訪南達科他州「玫瑰花蕾印第安保留區」（Rosebud Indian Reservation）的記者會上提到，美國經濟雖因新冠疫情短暫衰退，但又迅速復甦，就業市場在過去兩年維持緊俏，職缺供過於求，有助Fed對抗通膨。

全美企業雇主調高薪資，可吸引美國人重返職場，事實上美國勞動力仍不及疫情前的水準。然而回到工作崗位的人變多後，能紓緩雇主加薪壓力，帶動通膨升溫的因素之一就是勞工加薪。

葉倫表示：「經濟曾受疫情衝擊，我想需要把這一點考慮進去。依我之見，我們想讓通膨降溫大有可為。」

美國5月失業率降到3.6％，只比疫情前觸及的50年低點3.5％高一點。葉倫指出，失業率預料不會回升，即便攀高到4.5％，仍符合歷來強勁就業市場定義。自1948年至今，美國平均失業率為5.7％。

葉倫說：「勞動市場仍堪稱緊俏，我認為達成所謂的完全就業並非不可能。」經濟學家口中的完全就業指的是，勞動市場在薪資與物價沒有高到失控下，求職者人人找得到工作。

葉倫上周末接受美國廣播公司（ABC）專訪，對通膨提出個人見解，她認為在俄烏戰爭、中國防疫封控等因素作祟下，通膨已是全球性問題。高通膨現象將持續到年底，經濟成長雖會放緩減速，但衰退不是無可避免。