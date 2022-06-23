美國聯準會（Fed）主席鮑爾周三赴國會，就貨幣政策持續兩天發表證詞。鮑爾在證詞中強調，Fed將竭盡所能、並且採取迅速行動去壓低處於40年高點的通膨，通膨降溫前不會改變升息速度。

不過，鮑爾同時強調，美國經濟基本面強健，能應付未來更多的升息措施，化解外界擔憂Fed將持續激進貨幣緊縮，使得美國經濟陷入衰退風險的疑慮，導致周三美股開低後又拉高，三大指數從下跌約1％後回升到平盤之上，道瓊工業指數上漲逾100點或0.4％，標準普爾500與那斯達克指數則分別上漲0.6％與1.1％。