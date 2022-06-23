受房貸利率攀升影響，美國房市買氣降溫，5月成屋銷售跌至近兩年低點。但在房屋持續供不應求情況下，5月房價持續攀升，中位數價格首度突破40萬美元，改寫歷史新高。

全美房地產經紀商協會（NAR）21日公布，5月成屋銷售經季調後月減3.4％，換算成年率為541萬戶，來到2020年6月以來最低水位，且連續第四個月走跌。與去年同期相比跌幅8.6％。

但民眾購屋需求持續高於有限的房屋供應，推升房價突破新高。數據顯示，5月份成屋中位數價格年增14.8％至40.76萬美元，此為NAR 1999年有此紀錄以來最高。

據房貸巨頭房地美（Freddie Mac）數據顯示，截至6月16日止的當周，主流30年期房貸固定利率平均達5.78％，創下2008年以來最高水平，且遠高於去年同期的2.93％。

經濟學家表示，房貸利率走高將打擊民眾購屋意願，同時導致今年下半年房價成長速度放緩。但即便增幅縮減，多數專家仍認為房價將持續上揚。