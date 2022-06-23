新的新城車站如同一件藝術品，取立霧溪切割太魯閣峽谷的意象，展現花東第一門面的氣勢與獨特的迎賓視覺。來到新城，不得不走一趟練習曲書店，這裡是胡文偉棒球教練活化老宅、社區改造的起點。有別於一般書店，這裡的書只借不賣，店內也沒有固定的店員，大多是打工換宿的代理店長，讓放學來到這裡的小孩能結識各界朋友，在地居民也時常散步來看書，無形中成為地方的藝文聚會所。
近來胡文偉還在新城老街上開了「豆花兒」，店裡的豆花配料使用新城花生熬製而成，豆漿則使用壽豐小農豆漿，共有麻糬、紅豆和珍珠三種口味可選擇。在老屋裡吃上一口甜，還能幫助偏鄉的孩子，讓他們得以在店裡學習、創造就業機會。吃完豆花順道到老街上的新城照相館拍張照，用一個微笑記下這趟旅行的美妙。
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新城車站
地址：花蓮縣新城鄉新興一路73號
電話：03-8611237
時間：06:00-24:00
廁所：有
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練習曲書店
地址：花蓮縣新城鄉新城村信義路252號
電話：0929-102286
時間：09:00-18:00
廁所：有
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豆花兒
地址：花蓮縣新城鄉中山路39號
電話：03-8610707
時間：11:00-18:00（週三公休）
廁所：有
本文作者：陳佩吟
(本文摘自《花蓮趣》41期)
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