新的新城車站如同一件藝術品，取立霧溪切割太魯閣峽谷的意象，展現花東第一門面的氣勢與獨特的迎賓視覺。來到新城，不得不走一趟練習曲書店，這裡是胡文偉棒球教練活化老宅、社區改造的起點。有別於一般書店，這裡的書只借不賣，店內也沒有固定的店員，大多是打工換宿的代理店長，讓放學來到這裡的小孩能結識各界朋友，在地居民也時常散步來看書，無形中成為地方的藝文聚會所。

「豆花兒」活化老屋空間，也留下了新城長大的孩子，為他們創造就業機會。（圖/ 花蓮趣）

豆花軟綿，豆漿濃香，珍珠Q 彈，再加檸檬超開胃。（圖/ 花蓮趣）

練習曲書店簡潔的文青風格，怎麼拍都好看。（圖/ 花蓮趣）

近來胡文偉還在新城老街上開了「豆花兒」，店裡的豆花配料使用新城花生熬製而成，豆漿則使用壽豐小農豆漿，共有麻糬、紅豆和珍珠三種口味可選擇。在老屋裡吃上一口甜，還能幫助偏鄉的孩子，讓他們得以在店裡學習、創造就業機會。吃完豆花順道到老街上的新城照相館拍張照，用一個微笑記下這趟旅行的美妙。

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新城車站

地址：花蓮縣新城鄉新興一路73號

電話：03-8611237

時間：06:00-24:00

廁所：有

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練習曲書店

地址：花蓮縣新城鄉新城村信義路252號

電話：0929-102286

時間：09:00-18:00

廁所：有

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豆花兒

地址：花蓮縣新城鄉中山路39號

電話：03-8610707

時間：11:00-18:00（週三公休）

廁所：有

本文作者：陳佩吟

(本文摘自《花蓮趣》41期)