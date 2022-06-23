吉安鄉過去曾是日本官營的移民村，現在則是人口數僅次於花蓮市的地區，如今的吉安車站將站體還原成「亭子」的意象，強調空間的穿透性，讓花蓮美麗的景致自然滲入車站。除了聞名遐邇的日式遺跡，吉安還有一處免門票的賞蓮祕境─蓮城蓮花園，園區內規劃蓮花區、大王蓮、荷花區，品種繁多、花期不一，四季皆能賞花。漫步在木棧道上，欣賞著水面上的花姿妖嬈，再啜飲一杯蓮花茶，彷彿走進一幅有味道的畫，心也隨著清香沉靜下來。

吉安車站舊稱吉野驛，改建後的東拓標準型站體空間是吉安鄉的新門面。（圖/ 花蓮趣）

西村的家招牌肉燥飯加個荷包蛋，幾乎來客必點。（圖/ 西村的家提供）

賞完花後，不妨走進吉安的巷弄，日式老宅西村的家滋味讓人驚豔。雖然店名和外觀十分日式，但其招牌餐點是貨真價實的臺灣小吃肉燥飯，加上一顆半熟蛋，鹹香的滷汁交織蛋液裹著米飯入口，吃過的旅人都讚不絕口，更讚美它為花蓮特有的「黯然銷魂飯」。

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吉安車站

地址：花蓮縣吉安鄉南昌村南昌路1號

電話：03-8539423

時間：06:00-23:30

廁所：有

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蓮城蓮花園

地址：花蓮縣吉安鄉南華村南華五街66號

電話：03-8532828

時間：10:00-18:00

廁所：有

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西村的家

地址：花蓮縣吉安鄉慶豐十街195號

電話：03-8521852

時間：11:00-14:00，17:00-20:00（週三公休）

廁所：有

本文作者:陳佩吟

(本文摘自《花蓮趣》41期)