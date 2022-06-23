壽豐車站於2015年配合鐵路電氣化，改造為高架化車站，給旅人耳目一新的感覺。車站周邊的東華大學幅員遼闊，是來到壽豐踏青的好選擇。校園內有一處以《詩經》為主題打造的文學花園，共種植三十餘種《詩經》中出現的植物，舉凡桃樹、梅花、木槿、蒹葭、荇菜、松、柏等花卉、喬木與水生植物，並規劃有林蔭步道、曲水流觴與假山石洞等諸多勝景，花期之際那如詩如畫的場景，暢遊其間令人流連忘返。
品完文學與花境，再來品嚐老屋的另一番風味，鄰近壽豐車站的小和山谷是一幢日式老屋，前身為助產士的居所，店內洋溢著復古的氛圍，木質桌椅、昏黃燈光，以及窗框引進的明亮，佐一口在地小農的新鮮蔬菜沙拉與早午餐，或是香甜柔軟的神級舒芙蕾，都能感受到店主私心不藏的用心，感受花蓮獨特的浪漫印象。
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小和山谷
地址：花蓮縣壽豐鄉壽文路43號
電話：03-8655172
時間：10:30-18:00
廁所：有
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壽豐車站
地址：花蓮縣壽豐鄉壽豐村壽山路1號
電話：03-8653706
時間：06:00-23:30
廁所：有
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東華大學詩經花園
地址：花蓮縣壽豐鄉大學路二段1 號人社三館
電話：03-8903000
時間：08:00-17:00
廁所：有
本文作者:陳佩吟
(本文摘自《花蓮趣》41期)
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