壽豐車站於2015年配合鐵路電氣化，改造為高架化車站，給旅人耳目一新的感覺。車站周邊的東華大學幅員遼闊，是來到壽豐踏青的好選擇。校園內有一處以《詩經》為主題打造的文學花園，共種植三十餘種《詩經》中出現的植物，舉凡桃樹、梅花、木槿、蒹葭、荇菜、松、柏等花卉、喬木與水生植物，並規劃有林蔭步道、曲水流觴與假山石洞等諸多勝景，花期之際那如詩如畫的場景，暢遊其間令人流連忘返。

人氣餐廳小和山谷餐點美味，每到用餐時間總是一位難求。（圖/ 花蓮趣）

品完文學與花境，再來品嚐老屋的另一番風味，鄰近壽豐車站的小和山谷是一幢日式老屋，前身為助產士的居所，店內洋溢著復古的氛圍，木質桌椅、昏黃燈光，以及窗框引進的明亮，佐一口在地小農的新鮮蔬菜沙拉與早午餐，或是香甜柔軟的神級舒芙蕾，都能感受到店主私心不藏的用心，感受花蓮獨特的浪漫印象。

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小和山谷

地址：花蓮縣壽豐鄉壽文路43號

電話：03-8655172

時間：10:30-18:00

廁所：有

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壽豐車站

地址：花蓮縣壽豐鄉壽豐村壽山路1號

電話：03-8653706

時間：06:00-23:30

廁所：有

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東華大學詩經花園

地址：花蓮縣壽豐鄉大學路二段1 號人社三館

電話：03-8903000

時間：08:00-17:00

廁所：有

本文作者:陳佩吟

(本文摘自《花蓮趣》41期)