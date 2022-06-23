阿旺坡生態園區經過40年營造，累積種下700多種花草植物， 環境優美，可遠眺鳳林六階鼻、鳳爐嘴等景點。（圖/ 花蓮趣）

鳳林鎮的居民以客家人為大宗，車站於是取鳳林菸樓的意象，在站體大柱與大廳，皆以客家染布點綴，顏色鮮豔動人。對先祖感念的情懷不只在車站看得到，鳳林箭瑛大橋附近也有一座有故事生態園區，阿旺坡生態園區是地主為紀念家中父親，以父之名創立，園中有優質麥飯石山泉水、自然野溪魚蝦，以及百種茶花樹木，有機無毒的栽種方式，讓這裡一年皆有勝景，是賞花賞景的好去處。

走累了可以到車站附近的三立冰淇淋小憩，冰店的老闆娘潘媽媽在光復糖廠退休後轉身回到鳳林，運用在地的牧場鮮乳、純淨水源和新鮮水果，研發出天然又多元的冰淇淋，用滿口的濃厚醇香，挑動旅人的味蕾。鳳林在2014 年靠著「慢食」及「慢活」，成為國際慢城組織（CittaslowInternational）的會員，慢慢走，方能感受鳳林慢活中的快活。

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鳳林車站

地址：花蓮縣鳳林鎮中山路43號

電話：03-8762004

時間：06:00-23:30

廁所：有

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阿旺坡生態園區

地址：花蓮縣鳳林鎮山文路16之5號

電話：0928-876888

時間：09:30-16:00（週五至週日）

票價：全票150元，半票70元

廁所：有

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三立冰淇淋

地址：花蓮縣鳳林鎮中正路二段263號

電話：03-8762932

時間：10:00-21:00

廁所：有

本文作者:陳佩吟

(本文摘自《花蓮趣》41期)