瑞穗車站以獨特的牧場元素聞名，月臺座椅以乳牛為造型，繽紛童趣，站外使用原民石板與流線型設計，展現出「水尾」這地名予人優雅的輕盈動感。瑞穗還有一特色物產──舞鶴村的茶，得天獨厚的地理優勢，讓這裡的茶堪稱縱谷數一數二的好味道。歷史悠久的吉林茶園，以傳承四代的製茶技藝傳承與無畏的實驗精神，焙製出各種氣韻雅致的茶品，其中蜜香紅茶最受大眾青睞，喝下一口，彷彿置身舞鶴臺地的小山坳裡，看著職人靜靜做茶，如是生活。

茶園提供客家檸檬酸柑茶體驗，將虎頭柑挖空填入茶葉，歷經九蒸九曬加工後製成。(圖/花蓮趣)

傳承吉林茶園的製茶精神，返鄉的青年思索著茶園如何換種方式，再次讓人們感受土地的脈動，Ba han han non好茶咖啡工作室於是誕生，運用茶的元素，創造出用柚花紅茶粉取代肉桂粉的「柚花紅茶沒有肉桂捲」，創新滋味令人驚豔，混著自家種植的迦納納咖啡香，讓每個到來的旅人，能用不同的味道認識瑞穗。

鶴岡文旦也是瑞穗特產，使用柚花製作甜點，好吃又有創意。(圖/花蓮趣)

Ba han han non好茶咖啡工作室

地址：花蓮縣瑞穗鄉中正南路二段74號

電話：03-8873289

時間：週六10:00-18:00、週日10:00-16:00

廁所：有

吉林茶園

地址：花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村七鄰迦納納二路169 號

電話：03-8871463

時間：09:00-18:00

廁所：有

瑞穗車站

地址：花蓮縣瑞穗鄉四維街13號

電話：03-8875039

時間：06:00-23:30

廁所：有

本文作者：陳佩吟

(本文摘自《花蓮趣》41期)