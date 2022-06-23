瑞穗車站以獨特的牧場元素聞名，月臺座椅以乳牛為造型，繽紛童趣，站外使用原民石板與流線型設計，展現出「水尾」這地名予人優雅的輕盈動感。瑞穗還有一特色物產──舞鶴村的茶，得天獨厚的地理優勢，讓這裡的茶堪稱縱谷數一數二的好味道。歷史悠久的吉林茶園，以傳承四代的製茶技藝傳承與無畏的實驗精神，焙製出各種氣韻雅致的茶品，其中蜜香紅茶最受大眾青睞，喝下一口，彷彿置身舞鶴臺地的小山坳裡，看著職人靜靜做茶，如是生活。
傳承吉林茶園的製茶精神，返鄉的青年思索著茶園如何換種方式，再次讓人們感受土地的脈動，Ba han han non好茶咖啡工作室於是誕生，運用茶的元素，創造出用柚花紅茶粉取代肉桂粉的「柚花紅茶沒有肉桂捲」，創新滋味令人驚豔，混著自家種植的迦納納咖啡香，讓每個到來的旅人，能用不同的味道認識瑞穗。
Ba han han non好茶咖啡工作室
地址：花蓮縣瑞穗鄉中正南路二段74號
電話：03-8873289
時間：週六10:00-18:00、週日10:00-16:00
廁所：有
吉林茶園
地址：花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村七鄰迦納納二路169 號
電話：03-8871463
時間：09:00-18:00
廁所：有
瑞穗車站
地址：花蓮縣瑞穗鄉四維街13號
電話：03-8875039
時間：06:00-23:30
廁所：有
本文作者：陳佩吟
(本文摘自《花蓮趣》41期)
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