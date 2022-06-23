玉里車站建立於民國6年，雖然早期的木造站房已經拆除，但百年的歷史發展在街道巷弄裡依舊能略窺一二。漫步在玉里鎮，沿著秀姑巒溪北上，就能抵達啟模溼地公園，原是環保局為處理廢水而營造的濕地，近年經過整地煥然一新，豐富的生態也讓這裡成為戶外學堂。天氣好時，藍天白雲與綿延的山巒倒映在水面的景色宛若仙境，耳邊縈繞著水鳥振翅、鳴叫，讓身體的每個感官更貼近自然。
跨過高寮大橋，繼續北上就能探訪隱藏版的美食祕境，位於193 縣道上的耕香園文創，店家根據當季蔬果調配，一頓簡單的農村無菜單料理就能品出農村生活的各種細節，也許是梅漬佐三角飯糰，抑或是無毒韭菜的手工水餃、鳳梨火龍果凍，以及為人稱道的私房山產，每一口都濃縮了友善食材繁瑣複雜又煎熬的過程與精神，更充滿天地恩賜的歡喜。
啟模溼地公園
地址：花蓮縣玉里鎮玉里大橋附近
電話：03-8883166
時間：全日開放
廁所：無
玉里車站
地址：花蓮縣玉里鎮康樂街39號
電話：03-8882020
時間：06:00-23:30
廁所：有
耕香園文創
地址：花蓮縣玉里鎮三鄰松浦40-1號
電話：0912-541820
時間：09:00-18:00（週六、週日）
廁所：有
本文作者：陳佩吟
(本文摘自《花蓮趣》41期)
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