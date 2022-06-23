玉里車站建立於民國6年，雖然早期的木造站房已經拆除，但百年的歷史發展在街道巷弄裡依舊能略窺一二。漫步在玉里鎮，沿著秀姑巒溪北上，就能抵達啟模溼地公園，原是環保局為處理廢水而營造的濕地，近年經過整地煥然一新，豐富的生態也讓這裡成為戶外學堂。天氣好時，藍天白雲與綿延的山巒倒映在水面的景色宛若仙境，耳邊縈繞著水鳥振翅、鳴叫，讓身體的每個感官更貼近自然。

來到慢食餐廳新銳據點「耕香園手作文創坊」，無菜單料理吃的是在地食材的新鮮與美味。(圖/花蓮趣)

跨過高寮大橋，繼續北上就能探訪隱藏版的美食祕境，位於193 縣道上的耕香園文創，店家根據當季蔬果調配，一頓簡單的農村無菜單料理就能品出農村生活的各種細節，也許是梅漬佐三角飯糰，抑或是無毒韭菜的手工水餃、鳳梨火龍果凍，以及為人稱道的私房山產，每一口都濃縮了友善食材繁瑣複雜又煎熬的過程與精神，更充滿天地恩賜的歡喜。

啟模溼地公園將荒地變成野鳥天堂，在水塘中生長的水生植物就有18 種。(圖/花蓮趣)

啟模溼地公園

地址：花蓮縣玉里鎮玉里大橋附近

電話：03-8883166

時間：全日開放

廁所：無

玉里車站

地址：花蓮縣玉里鎮康樂街39號

電話：03-8882020

時間：06:00-23:30

廁所：有

耕香園文創

地址：花蓮縣玉里鎮三鄰松浦40-1號

電話：0912-541820

時間：09:00-18:00（週六、週日）

廁所：有

本文作者：陳佩吟

(本文摘自《花蓮趣》41期)