夏天蚊蟲多，無論是出遊還是在家，都怕遇到蚊子大軍攻擊，不少人抱怨，明明有噴防蚊液，還是被叮得慘兮兮，專家指出，問題可能出在「成份」選錯了！市面上防蚊產品五花八門，有的主打天然、無毒，有的則是化學物質製成，甚至有防蚊貼片、防蚊手錶、防蚊噴劑等，到底哪種比較好？什麼成份才能達到防蚊效果呢？

●防蚊產品用心酸、被叮成紅豆冰 恐歸因這2個可能

許多人都秉持著「天然ㄟ尚好」的原則，挑選防蚊產品當然也要選天然植物精油萃取的，像是尤加利（檸檬胺）、香茅、貓薄荷、茶樹精油等等，不過京硯皮膚科診所院長蔡逸姍開玩笑說，「你不會討厭的味道，蚊子也不會多討厭。」

儘管尤加利（檸檬胺）中的PMD成份是被實證有防蚊效果的，但問題出在濃度太低，蔡逸姍解釋，市面上許多主打天然、無毒的防蚊液，但這些天然植物萃取製成的產品，往往有效防蚊時間太短暫、沒辦法持續太久，如果真的想達到防蚊目的，就必須一直補擦，反而增加刺激皮膚的風險。

值得注意的是，防蚊產品種類不少，除了普通的防蚊液、防蚊乳液外，還有防蚊貼片、防蚊手錶等，但新光醫院家醫科醫師柳朋馳提醒，防蚊貼片、手環大多也是藉由精油萃取來達到防蚊效果，時效性其實很短，有效範圍也相當有限，用心安的效果居多。

除了選錯成份外，若使用方式錯誤，也可能讓蚊子趁隙叮上你，因此不管是用防蚊液還是防蚊乳液，都最好再用手均勻塗抹、塗好塗滿，否則還是可能會被蚊子趁隙叮咬，如果大量出汗、或擦汗後，最好再補塗防蚊液，維持防蚊效果。

●到底哪些產品有效防蚊？認清這3成份

市售防蚊產品，依成份分類，可分為下面4類：

1. DEET（敵避）

2. Picaridin（派卡瑞丁）

3. IR3535

4. 天然精油萃取類

蔡逸姍指出，DEET、Picaridin、IR3535都是人工合成的，都能有效防蚊，但在台灣較容易買到的是DEET和Picaridin，含IR3535防蚊產品目前只有1種，且較不易購得。

● DEET（又稱敵避、待乙妥）

是目前公認，且實證有效防蚊的成分之一。通常蚊子在100公尺外就能聞到人體產生的二氧化碳，但使用含DEET成分的防蚊產品後，皮膚上會形成保護膜，蚊子就不喜歡靠近。

但過去曾有報導提到，DEET具有神經毒性，可能引發中毒反應，因此讓許多人不敢使用，但其實衛福部食藥署曾澄清過，含有DEET成分的防蚊產品列屬藥品管理，且效用經過證實，具一定安全性，民眾可以放心使用。

蔡逸姍也表示，雖然DEET有些缺點，像是呈淡黃色油狀、有臭味、有溶掉塑膠材質的疑慮，也有不少家長擔心神經毒性問題，但只要濃度和使用方法正確，就能得到確實、有效的防蚊效果，甚至對於小黑蚊也有防護效果，且價格便宜、也好取得，是很不錯的防蚊產品。

到底該怎麼挑選濃度呢？其實濃度和防蚊效果無關，而是會影響防蚊效果持續時間。柳朋馳建議，6個月以下孩童不要用含DEET成份產品，至於其他年齡可參考下表：

DEET成份產品用量對照。(圖/康健雜誌提供)

蔡逸姍則提醒，濃度太高可能會出現過敏情形，尤其是異位性皮膚炎要特別注意，另外購買時也要小心別買到不能用在人體皮膚上的「環境用藥」。

● Picaridin（又稱派卡瑞丁）

另外一種常見成分是Picaridin，也是實證有效防蚊的成份，2017年才在台核可使用，蔡逸姍指出，Picaridin的好處是無色、無異味，對皮膚也較沒有刺激性，而且有長效防蚊的效果，用一次可至少防護4～6小時，只不過價格也較DEET高。

Picaridin效果較持久，濃度10～15％可防護4～6小時；15～25％則可防護6～8小時。

● IR3535

已在歐洲地區使用多年，2019年底才有產品取得許可證，可在台販售，但目前僅一家國外廠商進口，較不易取得，但IR3535較溫和、安全性高。

那醫生們自己會選擇哪種防蚊成份呢？柳朋馳透露，自己會選用含DEET成份的防蚊產品，因為國內就有生產，方便購買，濃度選擇也較多，也有很好的防蚊效果。

蔡逸姍則表示，她自己會選擇含Picaridin成份的防蚊液，雖然價格較高，但只要塗抹一次就能達到長時間防蚊效果，相當方便。

建議民眾根據自身需求，選擇經濟可負擔、適當濃度的防蚊產品即可，不過使用防蚊產品前，需要詳閱說明書，並且最好避免塗抹在臉部、五官，如果有傷口、過敏或曬傷的皮膚，也要避免使用，當天回家記得要洗澡，以免防蚊產品殘留在皮膚上。

此外，柳朋馳提醒，防蚊產品和防曬產品一起使用時，應該先使用防曬產品，且間隔10～20分鐘，再使用防蚊液，以免皮膚出現過敏不適的情形；如果是小朋友要用，應該由大人幫孩子塗抹，以免誤食，且第一次使用時，最好先測試一下會不會過敏；未滿6個月嬰兒，建議不要使用。