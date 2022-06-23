電商平台PChome網家集團昨（22日）舉行股東會，由於去年網家母公司主業純益年減61.5%，每股稅後純益（EPS）0.84元也比2020年的2.16元遜色，董事長詹宏志承諾，如果今年沒有辦法改善獲利狀況，願意將自己的薪資降為0元。此事引起網友們熱烈討論，但許多網友卻不領情，直說是搞錯重點，並認為網家仍需要優化消費者介面，從本業開始進行改善，獲利才有可能好轉。

網家去年獲利不如預期，除了本業表現不出色之外，也受到收購科技金融公司，所產生的一次性費用影響。儘管如此，詹宏志仍看好電商產業的前景，持續在電商、科技金融及賦能事業上努力，他也展現決心對股東喊話，「如果今年我沒有辦法讓獲利改善，我會把我的薪資變成0、執行長薪資變成二分之一。」

此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人卻認為詹宏志搞錯重點，應該要先優化本業的競爭力，才是企業能否賺錢的根本，「來不及了，已經被其他家超越」、「網家應該先改善那個購物台那個不人性化的介面，然後拿出有競爭力的價格跟到貨時間，才是治本的辦法吧」、「網頁核心UI沒變，還是不太直觀」、「網家應該完全不知道自己哪裡爛吧？」、「去年疫情應該很好賺啊，介面問題太多了。」

事實上，網家5月初公布的今年第一季財報也不甚理想，第一季稅後虧損3208萬，每股虧損0.25元，呈現連虧2季狀態，不過虧損較上季的1.78億收斂，此外，網家第一季營業利益僅120萬，等於一天只賺約1.3萬，年減99.16%，被認為本業表現不如預期。