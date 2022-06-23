曾經飾演知名台劇《犀利人妻》的36歲女藝人朱芯儀，日前坦言自己罹患乳癌，然而她不畏疾病，持續以正向的方式，在社群軟體公開分享抗病歷程，期望能鼓勵其他正在接受治療的乳癌友，一起「積極治療、樂觀抗病」。台中榮總乳房腫瘤外科王國鐘醫師表示，乳癌治療於近十到二十年來快速發展，以其中約佔台灣整體乳癌患者20-25%、癌細胞侵襲性較強的HER2陽性乳癌為例，在過去，患者預後甚至比另一種亞型「三陰性乳癌」來的差。但自標靶藥物出現後，大幅提高了治療效果，HER2陽性乳癌如能於早期介入，癌細胞現多已可獲有效控制，患者面對疾病不必過於悲觀。

●術前輔助治療「三大好處」 先縮小腫瘤再動手術

HER2陽性乳癌治療過去多以手術為先，再進行化療或標靶藥物等術後輔助治療，而現今則多依「腫瘤大小」調整治療順序。王國鐘醫師提到，若患者腫瘤細胞大於2公分，臨床上會建議「將化療及標靶藥物挪到術前進行」，也就是「術前輔助治療」。

術前輔助治療的優點，第一，可知道腫瘤對藥物的感受性及效果；再來，術前輔助治療可協助讓腫瘤細胞縮小，提升後續乳房保留手術成功率；第三，如患者在確診時即發現淋巴結轉移，經過治療若腫瘤已完全消失，則有機會避免腋下淋巴結廓清手術，減少相關併發症如淋巴水腫發生的機會。王國鐘醫師建議，針對癌細胞已出現淋巴結轉移的患者，術前除單種標靶藥物之外，可再多施以一種標靶藥物治療，意即所謂的「雙標靶治療」。根據國外大型臨床試驗結果顯示，術前進行雙標靶搭配化療，可讓六成左右患者腫瘤「消失」。除此之外，在早期乳癌發生淋巴結轉移之高風險病患，接受雙標靶治療也能有效降低28%乳癌復發機率，跟過去相比，對預後有極大幫助。

若接受術前輔助治療，手術後病理化驗仍有殘存腫瘤的患者，也不用太擔心。王國鐘醫師說，目前相關研究結果有好消息，針對此類患者使用新一代抗體藥物複合體滿14個療程，也可協助降低高達50%乳癌再復發的風險。

●標靶藥物大幅改善治療現況 完整接受療程為關鍵

王國鐘醫師分享，自己的患者中曾有一名40歲左右女性，就醫時乳房內已有4公分大的腫瘤，且也發現癌細胞轉移至淋巴腺，不僅擔憂病情也害怕手術後會對外觀造成劇烈影響。經切片確認為HER2陽性後，開始接受術前輔助治療，在完成六個療程時，「於超音波影像上已幾乎看不到腫瘤」，而後再接受乳房保留手術並積極配合完成後續標靶藥物療程，目前病況良好，也未如想像的影響到外觀。王國鐘醫師提到，標靶藥物出現後， HER2陽性乳癌患者不論是接受術前或術後輔助治療，只要有完整接受療程，基本上都可大幅降低癌細胞再復發的風險。

●及早發現、介入 醫籲定期施作乳房攝影篩檢

然而，王國鐘醫師坦言，不論治療方式再怎麼進步，癌症仍然不可輕忽。目前政府針對45歲以上婦女，免費提供每兩年一次乳房攝影篩檢，如有家族病史（意即二等親如媽媽、姊妹曾患乳癌），則建議40歲即提早進行相關檢查，若是自覺身體出現異狀，也應及早尋求專科醫師協助，以利提早發現、提早治療。