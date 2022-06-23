高溫不斷攀升，若是豔陽高照的日子，陽傘、小扇子以及濕紙巾等，都是可以考慮額外攜帶的降溫小物，幫助周圍環境與自己的身體來降溫、降暑氣。專家指出，目前防曬的方式還是以防曬乳為主，輔以遮蔽性的物理性防曬，除了依照需求挑選，還要正確使用才能真正達到防曬、防暑的效果。

●防曬乳

臺北醫學大學附設醫院急診醫學科主治醫師鍾稟彥指出，挑選防曬產品，重點就在於到底有沒有足夠的防曬能力，防曬能力除了防曬強度以外，包含均勻度、防水性等等，都是可以參考的依據。

紫外線（UV）分成會造成「曬紅、曬傷」的UVB、以及會造成「曬黑、曬老」的UVA。因此一般常見的防曬指標，包含針對UVB的SPF（Sun Protection Factor, 防曬係數），以及針對UVA的PA （Protection Grade of UVA, UVA防護等級）。

◎SPF 指的是「在光源照射下，塗抹防曬能延長皮膚產生曬紅曬傷現象的『時間倍數』。」此差距只在延長曬傷的時間，而非阻擋紫外線的效果，因此，SPF 25-30適合室內防曬，SPF 50則適合長時間的戶外活動；而PA則是代表「防止曬黑、曬老的能力」，根據＋號多寡分為四個等級，＋號越多，即表示防曬黑、曬老的效果越好。

鍾稟彥提醒，在戶外活動時，防曬乳可能會因為人體流汗或擦拭動作逐漸失去保護作用，因此建議每兩小時就該補充一次，以維持效果，塗抹時要注意擦均勻，尤其是頸背、耳朵等大家容易忽略的部位。

「膚色黑的人還是要擦防曬！」鍾稟彥強調，身體遇到紫外線時，會製造黑色素沈澱保護皮膚，也使膚色加深，而膚色較黑的人雖然不容易曬傷，但仍會接收紫外線，千萬不要忽略保護，以免長期累積變成皮膚癌病變的因子。

●遮陽衣物

鍾稟彥表示，衣物準備的原則很簡單，以寬鬆舒適、輕量透氣為原則，皮膚要盡量避免「直接曝曬在太陽下」。選擇淺色系的衣服可以減少吸熱，吸汗透氣的棉質衣物也能降低暑氣，遮陽帽、薄外套、口罩等等，也可隨身攜帶以備不時之需。

鍾稟彥特別提醒，如果有計畫要去山區、林區或雜草茂盛的地方，可以挑選密合度高的衣服來防止蚊蟲叮咬，最好也要兼顧透氣；去海邊遊玩記得帶副太陽眼鏡，因為海水會反射紫外線，挑選抗紫外線的太陽眼鏡，能保護眼睛不會受到強藍光的直射，以免埋下日後得到白內障的危機因子。

●必備降溫４小物

若是豔陽高照的出遊日，陽傘、小扇子以及濕紙巾、裝水的水壺等，都是可以考慮額外攜帶的降溫小物，幫助周圍環境與自己的身體來降溫、降暑氣。

(示意圖/Shutterstock)

◎挑選遮陽傘時，要留意其標籤說明，除了選擇傘布密度、抗紫外線塗層的材質以外，顏色也是挑選的重點，顏色愈深的傘，表示透光率愈低，抗紫外線的性能也就愈好；而小扇子及濕紙巾也是目前頗受歡迎的消暑小物，以濕紙巾或濕毛巾擦拭，可以降低溫度、減緩不適。

◎水壺和水

「最重要的就是水分！」鍾稟彥不斷強調，夏日出門，一定要隨身攜帶白開水，無論室內或戶外活動，每隔半小时就要記得補充一次水分，一次至少200cc，而且別等口渴才喝，因為當感到口渴時，就表示身體已經開始進入缺水狀態。此外，炎熱的天氣，應盡量避免一次就喝大量冰水來「急速冷卻」，以免過度刺激血管，也切勿以含糖飲料來取代白開水。

台灣屬於島嶼型氣候，一到夏天不僅烈日當頭曬，相對濕度也偏高，造成又悶熱又潮濕的天氣，因此防暑、防曬意識絕對不可缺少。鍾稟彥也提醒，夏季除了出遊之外，長時間在外工作的人也是熱傷害的高危險族群，平時也要時刻注意自己的身體狀況，適當休息，才能避免熱傷害。