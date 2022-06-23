台股近期跌跌不休，讓股民相當崩潰，有名網友在PTT以「買0050買到全身血該怎麼辦？」為題發文指出，當初看書上寫股神巴菲特推崇ETF，股版也有人說台股ETF元大台灣50（0050）沒有在賣的，但眼看股價「150元、140元、130元現在都120元了，越跌越買」，不過再跌也沒有錢可以買了，讓他相當恐慌。許多網友則表示，買0050沒有人在看盤的。

網友紛紛表示「都買0050了，當然玩定時定額買，要玩短期買0050幹嘛」、「定期定額存股沒這問題」、「定期定額買了放著」、「需要用錢時才賣，看股價幹嘛」、「逢低加碼買啊，你對台股前50沒信心嗎」、「長期持有大於短期買賣」、「你看盤幹嘛？當然是繼續定期定額啊」。

另有一名網友發文請益是否建議存股0050，他擔心未來台灣會多災多難，詢問如果要存股0050這種大盤型ETF，是不是乾脆存股美國的ETF比較實在。但多數網友則認為，很多股民跌的時候反而不敢買，會問這問題的根本韭菜。

0050今年1月17日來到最高點收152元，22日收盤價則為119.5元。台股ETF元祖級投資人黃柏仁透露常被親友問：「現在可以買什麼股票？」他一律都回答：0050，而且要長期且定期定額投資，股價來到谷底時更要加碼，不要認賠出場。