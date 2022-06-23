一名七年級生透露，12年前的他用100萬存款買下人生第一間房，這幾年來陸續在三重、新莊、林口等地買賣房產，已經賺了2000萬。對比其他一直等房價回落的同學，資產差距已經拉開，他直呼「買房跟沒買房，命運跟存款資產就是天差地遠」。

全台房市火勢，從聯徵中心統計去年Q1房貸數量可發現，最多為35-40歲的族群，意味著7年級生已經接棒成為房市主力。最近PTT房屋板一題「七年級還有人沒買房嗎？」引起網友廣泛討論。

其中一名七年級表示，「有買房跟沒買房，資產會差異非常巨大」。2010年他初入房市，在三重砸100萬存款買下人生第一間房子，總價500萬，接著再以800萬價格出售，獲利300萬元。

他續指，之後又在新莊買賣3間房產，賺了800萬；連同不少人嫌棄的林口A7地段，也在每坪23萬時一次買了4間預售屋，賺600萬。他補充，這期間也有在鳳鳴和竹北做短線交易，獲利約300萬。

「短短10年賺了2000萬」他舉他同學為例，對方成天喊房價貴、喊空，打算等房價回落才打算出手。這幾年都在松江南京附近租房，每月租金1萬元，光房租就繳了超過100萬，如今跟他資產相差約2000萬，他感慨「所以買房跟沒買房，命運跟存款資產就是天差地遠」。

文章曝光，掀起網友熱烈討論，「少年房神，推一個」、「A7真的很猛」、「真房神」、「八年級頭超後悔沒捏懶趴多買間A7」、「房市就是能住又能賺錢啊」、「賺翻」、「七年級頭中年房神了吧」。