運勢命理網站「旺好運」分享增旺財運的風水3要點，另外如果想要招財，把私房錢擺放在特定位置，也能提升財運，甚至有助於帶旺貴人運、桃花運。

居家3個重要守財之位：

▍1.客廳財庫

客廳是接待、迎接貴客入門的重要場所，與人脈、貴人運勢有關，把握「明廳暗房」的原則，客廳採光明亮、臥室要暗。打開家中大門，客廳對角線的位置就是財位，這處要整潔無雜物堆積，再加上聚寶盆、招財的綠色盆栽擺設，就能帶來財源。

▍2.廚房財庫

在風水中，廚房是影響一家人財運與健康的「財庫」，應格局方正、收納整潔、光線明亮，入口處避免正對大門，忌通風不潮溼，另外裝潢色調建議選擇白色、淺色系為主，有利於增進家人運勢。

▍3.臥室財庫

在房間入口斜對角處，也是重要財庫之一，能夠藏風聚氣，此處要保持乾淨，可放上招財的紫水晶洞、聚寶盆、貔貅等物。也可擺放收納衣服的衣櫃，填滿衣物、棉被，象徵財庫豐盈，就能順利守住財富。

5個最適合招財的私房錢存放處：

▍1.神明桌

神明廳是住家中光明的所在，常年有神明燈照亮，只要將紅包袋裝好的私房錢放入神桌抽屜，就能藉此招攬福氣。

▍2.衣櫃

可選一件較少穿到、移動的衣物或西裝外套，將私房錢與招財開運小物一起放入口袋中，就能有財源滾滾來的效果。

▍3.梳妝台

梳妝台與個人財庫相關，在梳妝鏡夾層、後方或抽屜，都可放置私房錢，除了財運，還有助於貴人運與桃花運。

▍4.書籍

將私房錢夾入與專業、工作領域相關的書籍中，有助提升財運及事業運，夾在具有意義日期的頁數內，例如結婚紀念日等，效果更好。

▍5.辦公桌抽屜

辦公桌平時就要整理乾淨，不可有空的抽屜，將私房錢放入信封袋，選擇一個少用的抽屜擺放，有助累積財富。

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