智庫專家指出，為避免美軍於台海戰爭爆發時立即介入，中國大陸可能先打擊其位於太平洋區域的戰力，認為此舉動帶來的作戰優勢高於風險，也符合共軍的反干預戰略；因此與台灣最為接近的美國領土關島，可能在21世紀重演美軍遭遇偷襲的「珍珠港事變」。

軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）20日報導，位於太平洋上的小島關島，可能成為台海戰爭的「原爆點」（Ground Zero，又譯地面零點）。兵棋推演專家、華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）資深研究員兼國防項目主任佩蒂約翰（Stacie Pettyjohn）也表示，在大多數她領導的台海戰爭兵推中，都會假設共軍對關島和其他美軍太平洋基地發動先制打擊。

佩蒂約翰指出，先制打擊符合共軍的反干預戰略，目的是在戰爭初始階段便打出「決定性的一擊」，讓美軍在一定時間內無法協防台灣；而在關於台海戰爭的兵推中，大多數擔任「紅軍」者都認為，由於美國很可能會進行軍事干預，若能摧毀關島等美軍關鍵基地與後勤節點，其帶來的作戰優勢高於風險。

佩蒂約翰表示，中國大陸可能動用大量配備子母彈頭的巡弋飛彈和彈道飛彈，用於破壞關島的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）；接著可能由轟6轟炸機發射長程巡弋飛彈，攻擊位於阿普拉港（Apra Harbor）關島海軍基地（Naval Base Guam）的船隻，以及島上的燃料儲存場；且攻擊不會只有一波，以干擾美軍對相關設施的搶修作業。

美國智庫蘭德公司（RAND）資深國防研究員何天睦（Timothy R. Heath）則指出，若中國大陸認為美國不會協防台灣，其便可能避免瞄準美軍基地；但若北京確信美國不會置身事外，政治領導人就會放手讓共軍自由發動攻擊。