國民黨21日要求監察院儘速立案調查快篩案，對此，監察院發一篇「籲請各界尊重監察委員獨立行使職權空間」的新聞稿強調，請各界尊重監委獨立行使職權，外界不宜指揮辦案。對此，PTT網友噓到爆，「對於審曲棍球案的法官卻窮追猛打」， 也有人諷刺，「吵到你很對不起」。資深媒體人黃揚明也在臉書批評「本屆監委好大的官威啊！」

監察院表示，對於外界具建設性的建議與指教，自當虛心檢討改進，惟鑒於近來不乏針對特定個案，透過輿論，指訴委員職權行使時機、調查方式與程序者，籲請各界尊重監察委員獨立行使職權的空間與作為。

監察院指出，五權分立分治，憲政機關間應相互尊重，監委調查權的行使，是行使彈劾、糾舉或糾正等監察職權的必要手段，對個案有無立案調查必要、何時立案、如何調查、調查結果的處理等，參酌司法院釋字第325號解釋意旨，均屬監委職權行使的核心範疇，允由監委依事實情況、證據及辦案能量等，綜合裁量判斷，不受任何干涉，外界不宜指揮辦案。

對此，資深媒體人黃揚明批評，本屆監委看到政治案件搶著主動調查，結果攸關民眾權益的黑心快篩案，在那邊說外界不宜指揮辦案，好大的官威啊！

PTT也噓到爆，認為「監院領納稅人錢，人民不能監督？」、「執政前喊廢除，執政後爽領酬庸」、「對於審曲棍球案的法官卻窮追猛打」、「難道是黨才能指揮？」「呼籲快查就是指揮辦案？」

也有網友諷刺，「太偉大了！」「吵到你很對不起」、「賤民敢妄議」、「不要太不滿」、「球員裁判都自己人，爽啦！」