女星鍾欣怡當年拍攝威寶電信系列廣告而走紅，被封為「威寶妹」，2014年她嫁給製作人孫樂欣，婚後育有一對寶貝兒女，近年將事業重心轉往電商，時常透過社群分享生活。今（22日）鍾欣怡在家找到15年前「威寶妹」時期的書，忍不住大呼：「怎麼現在看這些文案會想挖個洞躲起來呀呀呀！」

鍾欣怡2007年、僅25歲時，曾出版《鍾欣怡鬱金香日記》，以圖文的方式紀錄日常，封面則採用露香肩、美腿和腳ㄚ的寫真照，配上她甜美的笑容，看起來清新又性感；不過15年過後鍾欣怡重新回顧，變得相當難為情，語帶驚嚇地表示：「這個⋯⋯這個⋯⋯怎麼現在看這些文案會想挖個洞躲起來呀呀呀⋯『交換日記』、『可愛系極品』，什麼『純自戀』、『私藏獨享』，我⋯⋯好⋯⋯難⋯⋯面對呀！是否該等我孩子長大後拿出來一起笑一笑呢？」

不過，老公孫樂欣看到鍾欣怡「威寶妹」時期的模樣，可是給予好評：「這根本吃可愛長大的！」其餘網友也紛紛留言誇獎：「青春啊～為什麼要藏起來？漂亮女孩」、「好可愛的威寶妹」、「欣怡就是這樣可愛 不要害羞」，還有人被勾起回憶殺，驚呼：「這本我也有我還有去參加簽書會」、「我也有這一本耶」。