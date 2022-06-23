路上一起行車糾紛，男子欲出腿攻擊反慘摔在地，網友一聽見掌鏡人的笑聲虧「好無情的嘲笑」。

傳說中的金剛腿！網上流傳1段6秒影片，影片中疑似發生行車糾紛，1輛機車倒地，前方還有1輛汽車停在路中央，有位疑似是汽車車主的藍衣男子，向機車男子伸腿踢擊，豈料，藍衣男疑站不穩，只接摔倒在地，此景象被掌鏡者看見，大聲狂笑；網友們也笑虧「拍攝的人很壞笑超大聲」、「聽到無情的嘲笑聲」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段6秒影片，影片中疑似發生一起車禍，1輛機車倒在路中央，前方還有1輛銀色汽車也停在路中央，左右道路車來車往，此時有名疑似是汽車車主的藍衣男子下車，要與機車男子理論，藍衣男疑似憤怒的伸出腳往機車男踢去，豈料，機車男不為所動，藍衣男疑似站不穩，直接滑倒摔在地上，影片中還可聽到拍攝者看到此景，放聲大笑。

影片一出，網友紛紛留言表示「踢到鐵板」、「踢到充滿內力的馬大師」、「傷害性不高，侮辱性極強的笑聲」、「拍攝的人很壞笑超大聲」、「失傳已久的掃（躺）腿，高手啊」、「魔性笑聲」、「傳說中的金剛腿」、「七傷腿、傷人七分，自損三分」、「聽到無情的嘲笑聲」。

另外也有網友表示，此支影片在網路上流傳已久，也認為「好久以前的視頻了」、「經典不能亡」。