F-15鷹式戰機(Eagle fighter)，一直被視為史上最傑出的空優戰機，並且號稱「空戰不敗」，有超過100多個擊墜紀錄而從未被其他戰機擊落過，至少多數的書籍與資料都這樣記載。但是真的如此嗎？在1991年的第一次伊拉克戰爭期間，一位伊拉克的MiG-25飛行員堅稱，他與他的僚機在通力合作之下，成功擊落了1架F-15C，此事稱為「薩穆拉空戰」(Samurra Air Battle)。

戰機世界(FighterJetsWorld)報導，1991年1月17日，以美國為首的多國部隊展開科威特收復作戰，稱為「沙漠風暴行動」(Operation Desert Storm)。在開戰初期，伊拉克空防單位完全被打傻了，聯軍的戰鬥機幾乎入入無人之境，但是仍有一些伊拉克空軍單位仍努力對抗美國戰機群。

1月28日，伊拉克第96與97中隊的15架MiG-25「狐蝠」(Foxbat)戰機，留在塔姆茲(Tammuz)和昆迪西雅(Qadessiya)兩處空軍基地，試圖與來去自如的美國F-15C戰機拚上最後一搏。

MiG-25是前蘇聯在1960年代開發的高速攔截機，具有3馬赫的極速，而且它的雷達功率也很高，可探測400公里處的目標，如此極端的性能，曾經使美軍寢食難安，稱為「MiG-25恐懼症」，這也促使了美國研發新一代戰機，外型相當程度的參考了MiG-25，最後的成果就是麥道公司( McDonnell Douglas)的F-15，因此這2型戰機頗有宿命死敵的地位。

經過2星期的交戰，伊拉克情報部門也找到美國戰機群的出動模式，並且截獲了美軍通訊。1月30日，情報部門截聽到美軍巡邏中隊「Xerex 31」發出「賓果燃料」(bingo fuel)，也就是燃料不足，必須與前往與空中加油機加油。這使得該中隊只剩2架F-15C繼續巡弋，這成為伊拉克的機會。穆罕默德‧阿瓦德上尉( Mahmoud Awad)從昆迪西雅空軍基地起飛，穆罕默德‧賈西-薩馬賴(Mohammed Jassi as-Sammarai)從塔姆茲出發。之所以從不同基地出發，是希望增加獵殺成功率，不同方位的攻擊，比較有機會得手。

兩架MiG-25先爬升到13,000公尺取得作戰有利的高度，然後在雷達站的導引下，他們的脈衝雷達看到疑似的目標，立即發射1枚R-40RD飛彈，隨後飛彈引爆，但「沒有一絲煙霧，也沒有碎片」。

他們可能打了個一個虛影，前蘇聯的雷達精確度不高，高層大氣中的溫度反轉，都可能引起雷達的辨別異常。

這一失誤的結果是，兩架MiG-25戰機暴露了自己的位置，但是美軍也犯了錯誤，空域中的E-3預警機，雖然發現了MiG-25，最初喊出了「有土匪」(意思是有可疑目標)，但很快又補充「跳過它」，因此E-3以為伊拉克空軍大多已逃往伊朗，可疑目標可能也是雷達錯誤或是其他原因。

這給了伊拉克2架MiG-25再戰的機會， 雷達站引導他們做一個 90度的轉灣，脈衝雷達終於捕捉到F-15C，薩馬賴立即再發射1枚R-40飛彈，在雷達上，就看到目標光點努力加速逃脫，但是當飛彈爆炸時，仍然對F-15的左發動機造成損壞。

後來，根據一名貝都因(Bedouin)走私者的說法，他在沙漠中發現了1架F-15的殘骸，而且該地方很接近薩馬賴與F-15的交戰地點，因此伊拉克認定，薩馬賴擊落了1架F-15C。

不過，美國方面對薩穆拉空戰有不一樣的說法，源自F-15C的飛行員。

當天，落單的「Xerex 31」中隊2架F-15C飛行員分別是湯姆”維加斯”迪茲(Tom “Vegas” Dietz)，以及鮑伯”蓋格斯”赫赫曼(Bob “Gigs” Hehemann)，他們2人都存活，並沒有損失自己的戰機。

據兩位美國飛行員的說法，他們那一天的空戰也打得很不順，當MiG-25往他們的方向轉來時，迪茲與赫赫曼再次收到E-3預警機的提醒「土匪！在西邊70英里(112公里)，位在高處，來得很快！」兩架戰機立即西轉，F-15具有比MiG-25更好的轉向優勢。

赫赫曼回憶說：「我首先在雷達上看到了它們，我們大約1.8馬赫高速飛行。我們遵守了交戰規則，先確定他們是否敵對再開火，由於我們確定他們先射了飛彈，所以確定他們肯定是敵對的，那麼我們可以開火了。」

「我先發射了1枚AIM-7“麻雀”，但是它就這樣掉了下去，火箭發動機沒有點燃。此時對方也向我發射了1枚飛彈。座艙裡的威脅警示系統正在大響，我也對射1枚，接下來立即使出戰術迴避動作，開啟後燃器加速，並且釋放熱焰彈和干擾絲，以免飛彈擊中我。」

赫赫曼顯然沒有被擊中，不過戰機是否有受損，資料中沒有說清楚。

另外，「Xerex 31」的隊友已經完成空中加油並趕回來，他們也看到F-15正與MiG-25交手，急著要為朋友助戰，但是他們也沒能擊落伊拉克的2架MiG-25，阿瓦德與薩馬賴正在返回基地，當美軍戰機完成鎖定，並發射2枚AIM-7時，都沒有擊中目標，MiG-2在距離機場 10 英里(16公里)的範圍，F-15再補上AIM-7，結果阿瓦德已經完成降落，飛彈打到MiG-25戰機左翼尖約 10 英尺的跑道上，炸出一堆塵土，伊拉克軍方以為是跑道破壞飛彈。

總之，這場空戰的多數飛彈都落空了，伊拉克打出了4枚R-40，其中2枚打了個完全不存在的虛影，其中1枚錯失目標，還有1枚可能給F-15造成受損；美國方的表現更糟，打了10枚AIM-7麻雀飛彈，不是點火失敗，就是完全錯失目標，唯一造成威脅的是打到了跑道上，完全打了場寂寞。

那麼F-15倒底有沒有被擊落呢? 這就有點各說各話了，美軍強調R-40完全錯過了目標，赫赫曼的F-15左側引擎故障，是在躲避飛彈時，後燃器開太久造成的。