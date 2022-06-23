聚餐開趴，最怕就是碰到有個不合群的人破壞氣氛，打壞興致。一名女網友表示，自己和其他好友開生日趴幫男友慶生，男友好兄弟的妹妹吵著要來，沒想到現場公主病大發，讓氣氛僵硬，男友當下一個舉動應對，讓網友全都叫好。

女網友在《Dcard》PO文「妹妹請你離開」，表示自己和好友們為了幫男友慶生，包了間民宿開生日趴，一共9男6女，其中一個女生是男友好麻吉的妹妹，雖然和大家不熟，但平時偶爾也都會一起玩，加上她吵著要跟，原PO想想後便同意了。

原PO說，大家酒足飯飽後到游泳池玩水，看見妹妹沒卸妝，便上前提醒「等等會玩得很瘋，卸妝再下水會比較好」，但對方堅持不卸，大家也沒辦法。結果玩到一半，妹妹突然放聲尖叫，原來是假睫毛被潑水掉了，妝容也都散的差不多，摀著臉就開始大哭，讓全場氣氛瞬間結凍。

此時哥哥過去安慰，卻被妹妹一把推下泳池，有些人忍不住笑出來，妹妹當場暴走，一把將桌上的瓶瓶罐罐全掃到地上，開始對每個人咆哮大吼「有什麼好笑的，不懂得照顧我就算了，還把我當笑話看」。

原PO表示，男友先是將泳池中的朋友打撈上岸，說了句「我不想你妹影響所有人心情」，接著就拿起一條毛巾甩到朋友妹妹身上，嗆「妹妹請你離開，沒有人有義務接受你的脾氣，何況今天主角不是你」，讓妹妹崩潰，當下收拾行李搭計程車離開。

雖然男友當下向朋友道歉，但朋友反而笑開懷，表示自己妹妹平常就有公主病，沒人管得動，偶爾被教訓一下也不錯。網友們也紛紛在文章底下留言：「公主病踢到大鐵板」、「妳男友真MAN」、「一大早就看到這麼紓壓的文章」、「男友那句也太帥了吧」、「自己死不卸妝，都被提醒了還惱羞發脾氣」。