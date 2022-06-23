求職陷阱多，一不小心就可能被有心人士利用，高雄一名女網友自曝被騙進八大行業的遭遇，提醒女生們找工作一定要謹慎，讓不少網友怒罵無良業者欺負不懂事的年輕女生，也有人建議要報警追究到底。

一名女網友在Dcard發文表示，去年受疫情影響很難找工作，在網路上發求職文，卻被惡質業者盯上，一名自稱咖啡廳老闆的男子，留言向她介紹餐館工作，工作福利和各項條件都很好，而且時薪有250元，讓她心動決定去跟老闆面試，結果也被錄取，但沒想到是惡夢的開始。

原PO依約到高雄市前鎮區上班，聽著老闆介紹著咖啡怎麼弄，茶葉怎麼泡，如何清潔整理茶具等等，「直到接到第一位客人，我才知道我完全被他們的話騙了，在裡面一小時的我不敢反抗和吱聲」，自己個性懦弱也沒膽求救，忍受坐完一台就拒絕再接其他客人，但情勢所逼又被要求再坐兩台。

原PO坐滿三小時後，拿了當天的薪水，雖然金額很可觀，但是自己也不知道怎麼面對未來的男朋友，和怎麼別人提起自己的工作，「回到家一直泡在浴缸裡，想把今天被污染的全部洗乾淨，一邊流淚一邊發呆，老闆的電話我也沒有再接，也沒有再去過那個地方。」

讓許多網友看完文章氣炸，提醒原PO要去報警提告，「請你去找警察或是免費法律諮詢，他們會教你怎麼蒐證跟提告！你不需要這樣被欺負」、「我其實也覺得你應該報警提告，做八大不可恥，可是拐騙沒有意願的年輕女生進去實在太可惡了」、「八大行業最喜歡騙剛成年、剛畢業、缺錢這三種人」、「通常特別強調女工作人員就要注意了」、「欺負剛畢業的小妹妹，真的人渣」。

也有人留言鼓勵原PO，「拍拍你，你是被騙進去的，不要在意太多」、「加油，你是乾淨的，你可以走出來的！」、「不是你的錯，一定要報警，你也是受害者」、「一定要報警不能覺得算了，而且可能會有下個受害者」。

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