進入夏季，天氣越來越炎熱，蚊蟲也都開始活躍起來，讓不少民眾傷透腦筋。一名女網友使用在好市多購入的「滅蚊神器」豎立在窗戶旁，經過一個晚上後將成果照貼在好市多社團，網友一看驚呼「根本誅九族」。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文「想推一下勳風兩用電蚊拍，成果豐碩啊！現場買只要$299」，她將電蚊拍放在窗戶旁邊，只經過一個晚上，窗戶旁蟲屍掉了滿地，只不過死的不是蚊子，而是果蠅。

網友表示，自己將這隻僅要價299的電蚊拍豎立在窗邊，三個晚上就幾乎消滅掉家中所有果蠅。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

透過照片可以看到，窗戶旁邊遍布著果蠅的屍體，至少30隻以上。原PO說，自己全家確診，在家隔離7天，結果果蠅數量也跟著狂飆，才會在隔離結束後，就跑到好市多買了電蚊拍，結果效果意外的好。

原PO表示，放了三個晚上後，果蠅一族幾近滿門抄斬，開心說「相信不久的將來一定可以誅九族」。網友看到也笑翻：「內行的，這隻連小的都不會放過」、「超好殺，啪啪的聲音很療癒」、「這隻我也有買，蚊子殺不太到，但殺到一堆奇奇怪怪的蟲子XD」、「剛買兩天，有夠好用」、「果蠅超難殺耶，比蚊子還煩，看來該去買一隻了」、「效果蠻好的 而且電擊力道很夠 電到蚊子啪的超大聲」。