嘻哈新星潮州土狗年僅19歲，近期推出最新作品〈假面甜心〉。不論是音樂創作還是MV風格上，皆不改其無厘頭且天馬行空的個性。〈假面甜心〉一曲以強烈節奏的舞曲，唱出潮州土狗對於社會拜金現象的調侃。他在歌詞中大膽提及：「我想被包養！」、「刷daddy的信用卡。」直率地讓人會心一笑。

潮州土狗表示：「其實我覺得被包養也沒什麼不好，各取所需而已。」他覺得每個人都在為了生活而努力，只是方式不同。八大行業也不偷不搶，只要心存善念，整個社會都會更和諧。

他在〈假面甜心〉單曲MV中，扮演在牛郎店心酸打工的男公關。刻意模仿日本知名男公關羅蘭的金色假髮，加上極度放得開的舞蹈動作，瞬間讓整支MV變得喜感十足。其中更是邀來混血美女YouTuber唄姬以宅女大變身的形象驚喜客串。唄姬笑說這是她第一次客串MV演出，一直以來都很喜歡潮州土狗的音樂，認識之後更是覺得他靦腆得很可愛。