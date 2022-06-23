百老匯音樂劇《獅子王》最近正在臺灣巡迴演出，而打擊樂團的舊識Mike Schaperclaus，也是現任《獅子王》國際巡演音樂總監，藉著此次來台演出，與我們又再次搭上線，在巡演之餘，受打擊樂團邀請，6月22日在北藝大進行了一場工作分享。

記得Mike在2002年與2011年，皆曾受打擊樂團主辦的TIPC台灣國際打擊樂節邀請，隨當時的阿姆斯特丹打擊樂團來台演出。

很高興Mike這次來台，再次與樂團連絡上，也在樂團五月底第二季的公演，到國家音樂廳與我們一同欣賞「臺灣新聲力＋」系列音樂會《擊刻風景》演出，見到好久不見的朋友，就是特別的開心！

22日的分享會上，Mike從自己小時候學習打擊樂的經歷、與《獅子王》音樂劇結緣契機、談到國際巡演的製作過程，最後，也搭配獅子王的音樂，向大家示範各種演出樂器的演奏方式、節奏及技巧，並邀請大家一起上台演奏。

雖然22日因行程關係沒有參與分享會，但從團員及行政同仁的轉述中，也感受到現場溫馨、歡樂又熱絡的氛圍，非常期待之後在高雄衛武營欣賞《獅子王》演出，以及再次與Mike相見歡！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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