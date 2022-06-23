香港的傳奇地標，海上餐廳珍寶海鮮舫，因為疫情停業兩年，前不久決定駛離香港、前往東南亞，結果在南海遇到風浪沉没了，而且難以打撈，簡直電影情節一樣。

真實香江傳奇故事，幾乎最後都是沉没的結局。就像愛情和婚姻。有長輩開玩笑地恐嚇頗有姿色的人妻朋友：「小心妳老公不要妳喔！」

哈哈哈哈哈，她當場笑到地上驢打滾。要滾早點滾，只有我看懂她的明白。這是一個做人缺愛、做愛缺人的新時代。

另一個年輕女主管的男友跟人跑了，她說我不會祈禱他們分手，我希望看到他們结婚、生子；之後家暴、出軌、 劈腿、互告上法院，這樣我的人生才得以圓滿。

在我的時代，以為愛情是一本三民主義，心愛的另一半是領袖，必須絕對、盲目地服從。喝完洋墨水之後，更覺得愛情是一隻小動物，要撫養她長大，需要每天給她吃好喝好，没有點點滴滴行動的餵養，就會曇花一現，然後凋零下去。

但我發現年輕一代看待愛情、婚姻，更像閃電一樣的存在，然而閃電怎麼可能被固定住呢？或是手中的那根火柴，那麼短，很快就燒到指尖，然後熄滅。

想想某種程度，我們影視圈可能真要檢討，灑狗血的劇本老是圍繞在男人把外遇機會做給拜金的女二，或讓綠茶婊吊著忠狗、渣男嘴裡放過的屁都足以令氣候暖化，這一類的。

實際上，真正拜金的女性並不多。女性普遍有追求更好生活的意志力，似乎比男性要强烈的多。所以。我想一個男人真正的失敗，並不在於身邊女人像珍寶海鮮舫那樣瀟灑的離開。

反而是讓一個愛你的女人、一個善良有趣、重情義的美麗女人，突然覺得有錢就行了，這才是愛情婚姻真正航向沉沒的結局吧！

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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