王心凌因為在節目中演唱〈愛你〉，喚醒許多粉絲的甜蜜回憶。（圖／取自芒果TV）

甜蜜天后王心凌今年5月參加女團競演實境秀「乘風破浪的姐姐」第三季節目《乘風破浪》，首集就以實力唱跳重現18年前的主打歌〈愛你〉，打趴其餘29名參賽者，強勢登上微博熱搜榜冠軍。她更連續接下電商「618甜心大使」代言、與乳品品牌的「有機生活星推官」兩項工作，據悉就連某電商年度大事「1111」，活動代言人也特別指名要王心凌，聲勢水漲船高之際，荷包也收入滿滿。

日前王心凌簽約成為電商的「618甜心大使」。（圖／取自王心凌微博）

穿上當年的打歌服，現年39歲的王心凌在《乘風破浪》第一集現身就賣力唱跳，以一首新編Dance break版本〈愛你〉掀起回憶殺，其實她首集節目僅出現不到10分鐘，但效果驚人，就連跨國參賽的「少女時代」前成員Jessica鄭秀妍，即使跨越語言障礙，用字正腔圓的中文演唱〈Perfect／失落沙洲〉，仍然不是王心凌的對手。

今年六月王心凌成為「金典有機生活星推官」。（圖／取自金典SATINE微博）

〈愛你〉就此引發流行風潮，有許多男歌迷也在抖音等社群媒體上模仿她唱跳，甚至連劉畊宏、辰亦儒等藝人朋友也先後成為「王心凌男孩」；對此，王心凌在《浪姐3》排練之際，也抽空在臉書發文：「很多朋友都在叫我不要晚睡、不要心情不好，你們...根本不是王心凌男孩、女孩，你們是王心凌媽媽吧？」對於來自粉絲的鼓勵，心中有著滿滿的感謝。

在節目中王心凌十分努力練習來回應粉絲的支持。（圖／天晴娛樂&芒果TV提供）

王心凌熱潮持續延燒，甜蜜天后的地位也更加穩固，聲勢正旺的她，也接下那英、華晨宇，吳凱、謝娜與奧運選手都曾當過代言人的金典乳品、還有電商的618甜心大使兩項代言，更有消息指她被某知名電商點名擔任「1111」的代言人。而據業界人士透露，人氣再度攀頂的王心凌，因節目效應，已有廠商翻倍喊價，不過因為《乘風破浪》節目時間長，加上王心凌傳預計9月份返台，現在想請到這位天后，恐怕沒那麼簡單。

王心凌與譚維維結盟，演出十分精彩驚豔全場。（圖／取自王心凌IG&芒果TV）

對於外傳受邀成為電商1111代言人一事，王心凌的經紀公司天晴娛樂澄清：「心凌和經紀團隊目前所有精神和時間都投入在《乘風破浪》的錄製中，唯一的目標是把節目做好。」

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