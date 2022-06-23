氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，未來一周(23至29日)「太平洋高壓」增強西伸、再逐漸東退北抬，天氣雖略有變化，但幅度不大。今日「太平洋高壓」西伸，各地天氣晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多、局部短暫雷陣雨範圍縮小，大部分在山區，少部分平地受影響，有較大雨勢，仍應注意。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至下週二(24至28日)「太平洋高壓」逐漸東退、再北抬，環境水氣漸增，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在35、36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多，山區有局部陣雨或雷雨，平地受影響的範圍逐日增大，有較大雨勢，應注意。下週三(29日)「熱帶擾動」外圍水氣接近，東半部有局部陣雨，西半部午後有局部陣雨或雷雨。

吳德榮提及，最新(22日20時)歐洲(ECMWF)系集模式30日20時模擬機率圖顯示，台灣東南方海域有「熱帶擾動」的機率已調高至50％(左圖)；雖模擬其發展成颱的機率仍偏低，但有逐漸調高的趨勢。模式會再調整，需持續觀察。