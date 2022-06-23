民進黨昨日（22）完成新竹市、桃園市、基隆市等3縣市長提名，台北市長派誰引發關注。傳出民進黨下周三將提名衛福部部長陳時中，陳甚至連辦公室都找好了，雖民進黨發言人李妍慧表示「此說法係屬傳聞」，此事仍掀討論。不少網友痛批，陳若真參選就代表根本無心防疫、只有選舉，更紛紛質疑「疫情過去了嗎？」

《中國時報》23日報導指出，外傳民進黨下周三提名陳時中，陳甚至連辦公室都找好了。民進黨發言人李妍慧則表示，此說法係屬傳聞。

民進黨秘書長林錫耀昨日被問到雙北等縣市提名期程時也說，7月17日的全代會，外界可能誤解提名人都要在全代會通過，但事實上，不是提名人選都要經全代會通過，只是若全代會前有提名的候選人，也一定在全代會時讓全國黨代表給予支持、加油。

關於陳時中可能參選台北市長的消息，雖綠營已澄清相關報導屬傳聞，仍掀起網友們熱烈討論。網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「我就問一句：疫情過去了嗎？」「請問疫情結束了嗎？」「兩年來嚐盡權力的美好滋味！果然司馬昭之心不藏了」、「如果他真的參選，那就是無能的落跑指揮官」、「謝謝民進黨，讓台北人有機會教訓你們！」